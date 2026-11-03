김재운 부산시의원 "부산시, 가덕도신공항 등 3대 핵심 현안 선제 대응해야"

AI 핵심 요약beta
- 김재운 부산시의원이 3일 가덕도신공항 대응 강화를 촉구했다
- 부산시는 2027년 상반기 본공사 착공에 적극 개입해야 한다고 주장했다
- 통합 LCC 유치와 도시철도 무임수송 국비 보전도 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회에서 가덕도신공항 착공과 통합 저비용항공사(LCC) 본사 유치, 도시철도 무임수송 국비 보전 등 부산의 핵심 현안에 대한 부산시의 적극적인 대응을 촉구하는 목소리가 나왔다.
부산시의회 해양도시안전위원회 김재운 의원(국민의힘, 부산진구3)은 3일 열린 시의회 제341회 정례회 본회의 5분 자유발언을 통해 "부산시가 '해양수도' 비전에 시정 역량을 집중하는 사이 가덕도신공항과 핵심 인프라 현안이 정책 우선순위에서 밀려나고 있다"고 밝혔다.
김 의원은 정부 결정만 기다리는 부산시의 소극적인 행정을 비판하며, 세 가지 핵심 사항을 집행부에 강력히 요구했다.
그는 "가덕도신공항 부지조성공사와 관련해 2027년 상반기 본공사 착공을 반드시 지켜야 한다"고 강조했다. 공사비 갈등과 시공사 이탈 우려가 제기되는 상황에서 부산시가 결과를 기다리는 관찰자에 머물지 말고 사업에 주도적으로 개입해야 한다는 취지다.
그는 "통합 LCC 본사의 부산 유치에 대해서도 민간기업의 자율적인 판단에 기대지 말고 파격적인 지원책을 마련해 본사 이전을 이끌어내야 한다"고 주장했다.
도시철도 무임수송에 대한 국비 보전 입법도 주문했다. 김 의원은 "부산 도시철도 무임수송 손실액이 연간 1854억 원으로 전체 운영적자의 43%에 이른다"고 꼬집으며 "타 지차체와의 연대를 통해 국비 지원을 이끌어내고 실질적인 입법 성과를 마련해야 한다"고 목소리를 높였다.
김 의원은 "정부의 결정만 바라보는 천수답(天水畓) 행정으로는 시민의 절박한 기대에 부응할 수 없다"며 "새로운 하늘길을 활짝 열고 도시철도라는 시민의 발이 멈추지 않도록 지켜내어, 부산의 미래 성장동력이 굳건히 뿌리내릴 수 있도록 시정의 모든 행정력을 집중해 달라"고 당부했다.
ndh4000@newspim.com