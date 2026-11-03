조상호 세종시장 "행정수도 완성 '신수도권 구축' 선도"

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'국토공간 대전환' 토크콘서트…특별법 연내 제정 한목소리

서울·세종 2수도 대비 충청권 광역협력·특화산업 육성 제안

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 행정수도 세종 완성과 충청권의 국가 성장거점 도약을 위해 행정수도특별법의 조속한 제정이 필요하다는 목소리가 나왔다.

3일 세종시에 따르면 전날 경제·인문사회연구회와 공동 주최한 '국토공간 대전환과 행정수도 완성' 토크콘서트에서 서울·세종 2수도 시대에 대비한 중부권 역할과 권역별 특화산업 육성, 인재 양성 방안 등이 집중 논의됐다.

세종시가 경제·인문사회연구회와 공동으로 '국토공간 대전환과 행정수도 완성' 토크콘서트를 열고 행정수도 완성과 신수도권 구축을 위한 정책 방향을 논의했다. [사진=세종시] 2026.11.03 vincent977@newspim.com

토론회는 문진영 서강대 교수가 좌장을 맡았으며 조상호 시장, 이한주 경제·인문사회연구회 이사장, 이병헌 지방시대위원회 5극3특 특별위원장이 패널로 참여했다.

앞서 축사에 나선 황운하 국회의원은 "국토공간을 효율적으로 활용하고 국가균형발전을 실현하기 위해 행정수도 완성이 필요하다"고 강조했다. 특히 법적 기반이 될 행정수도특별법의 연내 제정을 위해 시민사회의 관심과 협력을 당부했다.

토론에서는 국토공간 대전환의 방향과 서울·세종 2수도 시대에 대비한 중부권의 역할, 권역별 특화산업 육성 및 인재 양성 방안 등이 주요 의제로 다뤄졌다. 행정수도특별법 제정과 국책연구기관·세종시 간 협력체계 구축 방안도 논의됐다.

조 시장은 "이재명 정부가 추진하는 국토공간 대전환의 핵심은 서울과 같은 국제 경쟁력을 갖춘 혁신거점을 지방 곳곳에 조성하는 것"이라며 "특히 지리적 중심에 위치한 세종을 거점으로 천안·아산, 내포, 오송·오창 등 중부권 주요 혁신거점을 연계해 국가 전체의 성장동력으로 발전시켜야 한다"고 제안했다.

행정수도 세종의 미래상으로는 국가의 정치·행정 분야 주요 의사결정이 이뤄지는 공간이자 대한민국의 지속가능한 발전을 위한 정책과 아이디어를 만들어내는 도시를 제시했다.

조 시장은 "대통령실과 국회가 세종으로 이전하면 서울의 눈이 아니라 세종의 눈으로 대한민국을 바라보게 될 것"이라며 "이를 실현하기 위해서는 행정수도특별법의 연내 제정이 반드시 필요하다"고 강조했다.

세종시가 경제·인문사회연구회와 공동으로 '국토공간 대전환과 행정수도 완성' 토크콘서트를 열고 행정수도 완성과 신수도권 구축을 위한 정책 방향을 논의했다. [사진=세종시] 2026.11.03 vincent977@newspim.com

이한주 이사장은 기존 국가균형발전 정책의 한계를 지적하며 지역 스스로 독립적인 발전 역량과 정체성을 확립을 역설했다.

그는 "국민적 명분은 이미 형성돼 있다"며 "충남·충북·대전·세종이 힘을 합쳐 하나의 거대한 행정수도권을 형성하고 광역적 정체성을 확립해야 한다"고 말했다.

이병헌 특별위원장은 국가 성장동력을 확보하기 위해 권역별 특화전략을 중심으로 한 국토공간 대전환이 필요하며, 그 중심에 신수도권이 자리해야 한다는 데 뜻을 같이했다.

그는 지역 기업이 교육과정 설계와 교원 선발에 주도적으로 참여하는 산학협력 혁신체계의 필요성을 강조하며, 세종 공동캠퍼스와 연계해 지역 산업 수요에 맞는 인재를 양성하고 산학협력 효과를 높여야 한다고 제안했다.

시는 이번 토론회에서 제시된 의견을 바탕으로 행정수도 완성에 대한 시민 공감대를 넓히고 국가균형성장의 핵심 거점으로 도약하기 위한 행정수도특별법 연내 제정에 행정력을 집중할 방침이다.

vincent977@newspim.com