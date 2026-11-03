GC녹십자, 국민성장펀드 1700억원 조달…피하주사 면역글로불린 개발

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자는 3일 국민성장펀드 지원 기업으로 선정돼 SCIG 개발자금 1700억원을 확보했다
- 회사는 확보한 자금으로 20% 농도 SCIG 임상 3상과 생산설비 투자에 나선다
- GC녹십자는 내년 미국 FDA에 임상 3상 시험계획을 제출하고 제품군을 확대한다
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내년 FDA에 3상 시험계획 제출 목표
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자는 지난달 29일 국민성장펀드 지원 대상 기업으로 선정돼 피하주사형 면역글로불린(SCIG) 개발 자금 1700억원을 조달하게 됐다고 3일 밝혔다.
회사는 조달 자금을 20% 농도 SCIG의 임상 3상과 생산설비 투자에 활용할 예정이다. 내년 미국 식품의약국(FDA)에 임상 3상 시험계획(IND)을 제출하는 것이 목표다.
국민성장펀드는 바이오·인공지능(AI)·반도체·이차전지 등 국가 첨단전략산업 육성을 위한 민관 합동 금융 프로그램이다. 글로벌 임상 3상 단계의 바이오의약품 개발 과제 등을 지원한다.
GC녹십자는 정맥주사형 면역글로불린 '알리글로'에 이어 피하주사 제형을 확보해 미국 시장에서 제품군을 확대할 계획이다. 알리글로는 2023년 FDA 품목허가를 받았으며, 지난해 수출액 1억 달러를 넘겼다.
SCIG는 환자가 직접 투여할 수 있는 제형이다. 회사에 따르면 미국에서 판매 중인 20% 고농도 SCIG는 3종이다. GC녹십자는 임상 개발과 생산 기반 구축을 병행해 미국 면역글로불린 시장 공략을 강화한다는 방침이다.
허은철 GC녹십자 대표는 "알리글로에 이어 20% SCIG까지 확보해 정맥주사와 피하주사를 아우르는 면역글로불린 포트폴리오를 완성할 것"이라고 말했다.
한편 GC녹십자는 올해 큐레보 매각과 파브리병 치료제 기술수출 계약을 통해 확보한 계약금도 핵심 파이프라인 투자에 활용할 계획이다.
sykim@newspim.com