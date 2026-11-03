아르코·대학로예술극장 '봄 작가, 겨울 무대' 13일 개막

AI 핵심 요약beta
- 한국문화예술위원회가 3일 신진 극작가 공연을 13일부터 개최한다고 밝혔다.
- 신작 희곡 중 선정된 ‘새벽 운동회’ 등 3편을 대학로예술극장에 올린다.
- 공연은 접근성 프로그램을 운영하고 신작 희곡 9편을 수록한 책도 발간한다.
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자막·음성해설·터치투어 등 접근성 프로그램 운영
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한국문화예술위원회 아르코·대학로예술극장이 신진 극작가 지원 프로젝트 '봄 작가, 겨울 무대'의 무대공연을 오는 13일부터 29일까지 대학로예술극장 소극장에서 개최한다고 3일 밝혔다.
이번 공연에는 올해 신춘문예를 통해 등단한 극작가 9인의 신작 장막 희곡 가운데 낭독공연과 심사를 거쳐 선정된 '새벽 운동회', '홍주', '프리다이빙' 등 3편이 무대에 오른다.
이호영 작가의 '새벽 운동회'는 새벽배송 일을 하다 세상을 떠난 아버지의 부재를 겪는 가족을 통해 노동 현실을 바라보는 작품이다. 아내 상희와 아버지를 이해하기 위해 새벽을 달리는 12살 아들 용기의 이야기를 그린다. 하수민이 연출하고 홍철희, 문다원, 강연화, 손성호, 김현정 등이 출연한다.
선주태 작가의 '홍주'는 한 배우의 삶이 영화로 재구성되는 과정을 통해 개인의 정체성과 트라우마가 예술 안에서 소비되는 방식을 다룬다. 자신의 과거를 영화에 내어준 무명 배우 홍주와 그를 따라 하는 제자 성연, 감독 우현의 관계를 중심으로 전개된다. 박주영이 연출하고 이세영, 정제이, 김민하가 출연한다.
박혜겸 작가의 '프리다이빙'은 고독사 현장을 정리하는 특수 청소부 선아가 가족의 상처와 마주하는 과정을 통해 애도와 회복을 그린다. 부새롬이 연출하고 이지현, 박정민, 박은경, 류원준, 최현조가 출연한다.
공연에서는 작품별 특성과 관람 환경을 고려해 자막해설과 사전소개, 음성해설, 터치투어, 안내보행 등의 접근성 프로그램을 운영한다. 일부 작품은 공연 실황 영상에 수어통역을 결합하는 후반 작업도 추진한다.
각 작품은 금요일 오후 7시30분, 토요일 오후 3시와 7시30분, 일요일 오후 3시에 공연한다.
예술극장은 이번 무대공연 이후 올해 '봄 작가, 겨울 무대' 낭독공연에서 선보인 신작 희곡 9편을 수록한 희곡집도 발간할 예정이다.
'봄 작가, 겨울 무대'는 신진 극작가의 창작 활동을 지원하는 프로젝트로 작가와 드라마투르그의 협업, 워크숍, 낭독공연 등을 거쳐 선정한 작품을 무대화한다.
taeyi427@newspim.com