동화약품, '프라바펜' 출시 심포지엄…이상지질혈증 치료 전략 논의

AI 핵심 요약beta
- 동화약품은 3일 프라바펜캡슐 출시 심포지엄을 개최했다고 밝혔다.
- 심포지엄에서는 이상지질혈증 관리와 환자별 치료 전략을 논의했다.
- 프라바펜캡슐은 스타틴과 페노피브릭산을 결합한 복합제다.
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프라바스타틴 임상 근거 공유
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동화약품은 지난달 31일 서울 잠실 소피텔 앰배서더 서울 호텔에서 복합형 이상지질혈증 치료제 '프라바펜캡슐' 출시 심포지엄을 개최했다고 3일 밝혔다.
정욱성 한길안과병원 내과 원장이 좌장을 맡은 이번 행사에서는 국내 이상지질혈증 관리 현황과 진료지침, 임상 데이터를 바탕으로 환자별 치료 전략을 논의했다.
첫 강연에서 한기훈 서울아산병원 심장내과 교수는 '프라바스타틴의 재발견'을 주제로 국내 환자 대상 연구와 장기 임상 근거를 소개했다. 약물 상호작용 가능성과 근육 관련 이상반응 등 실제 처방에서 고려할 사항도 설명했다.
이어 전재한 경북대학교병원 내분비대사내과 교수는 LDL-콜레스테롤을 조절한 이후에도 남는 심혈관 위험과 중성지방 관리의 역할을 다뤘다.
동화약품이 인용한 한국지질동맥경화학회 '이상지질혈증 진료지침 2026'은 고위험 당뇨병 또는 죽상경화성 심혈관질환 환자가 스타틴 치료 후에도 중성지방 수치가 200~499㎎/dL인 경우 피브릭산 유도제 추가 투약을 고려할 수 있도록 했다.
지난달 출시된 프라바펜캡슐은 프라바스타틴나트륨 40㎎과 페노피브릭산 110㎎을 결합한 복합제다. 관상동맥심질환 고위험 성인 가운데 프라바스타틴 40㎎ 단독요법으로 LDL-콜레스테롤은 적절히 조절되지만 중성지방이 높고 HDL-콜레스테롤이 낮은 복합형 이상지질혈증 환자에게 사용된다.
하루 한 번 식사와 관계없이 저녁에 1캡슐을 복용하는 제품이다. 회사는 기존 복합제보다 캡슐 크기를 줄여 복용 편의성을 높였다고 설명했다.
동화약품 관계자는 "국내외 진료지침과 임상연구 결과를 바탕으로 환자별 치료 전략과 실제 진료에서 고려해야 할 사항을 의료진과 논의했다"며 "다양한 환자의 치료 환경을 고려해 이상지질혈증 치료제 포트폴리오를 확대할 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com