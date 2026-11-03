삼성운용 'KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스', 순자산 3000억 돌파

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용은 3일 KODEX ETF 순자산이 3342억원을 기록했다고 밝혔다.
- 해당 ETF는 최근 3개월 수익률 22.2%로 동종 상품 중 1위를 차지했다.
- 삼성SDI·LG에너지솔루션과 ESS·전고체배터리 기업에 분산 투자한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용은 3일 자사 'KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스' 상장지수펀드(ETF)가 순자산 3342억원을 기록했다고 밝혔다.
삼성자산운용에 따르면 KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스는 핵심 편입 기업의 뚜렷한 실적 회복세와 ESS·전고체배터리 산업의 중장기 성장성에 힘입어 꾸준한 자금 유입을 이어가고 있다.
지난 6월 23일 상장 이후 개인투자자 누적 순매수는 767억원이며, 최근 한 달 동안 244억원의 개인 순매수가 유입됐다. 수익률 역시 최근 3개월 22.2%를 기록해 동종 유형(2차전지, 전고체배터리 등) ETF 중 1위에 올랐다. 이에 따라 최근 한 달 동안 순자산이 약 2000억원 가까이 증가하며, 국내 주식형 ETF 중에 가장 큰 상승폭을 보였다.
해당 ETF는 국내 대표 배터리 셀 기업인 삼성SDI와 LG에너지솔루션 두 종목에 자산의 약 50%를 집중 투자한다. 삼성SDI는 AI 데이터센터발 ESS 및 배터리백업유닛(BBU) 판매 증가에 힘입어 올해 3분기 매출 4조6856억원(전년 동기 대비 52.6% 증가), 영업이익 4078억원으로 흑자 전환했다.
LG에너지솔루션 역시 3분기 잠정 매출 9조6434억원(59.0% 증가), 영업이익 7560억원(25.7% 증가)으로 실적이 개선됐으며, 지난달 말 에너직스(Energix)와 유럽·북미 지역 최대 4.5GWh 규모의 ESS 공급 업무협약(MOU)을 체결하는 등 글로벌 수주 기반을 넓히고 있다.
포트폴리오의 나머지 약 50%는 ESS 부품·장비 및 전고체배터리 소재 기업에 분산 투자해 대형 셀 기업의 수주 확대에 따른 공급망 낙수효과를 노린다.
우선 상신이디피, 한중엔시에스, 서진시스템, SFA넥셀 등 ESS 밸류체인 기업을 편입해 양산 및 설비투자 확대 수혜를 담았다. 전고체배터리 분야에서도 이수스페셜티케미컬, 대주전자재료, 롯데에너지머티리얼즈, 포스코퓨처엠, 엘앤에프 등 핵심 소재주를 편입해 중장기 성장 기회까지 동시에 추구한다.
신현진 삼성자산운용 매니저는 "북미 전력 수요 급증에 따른 ESS 실적 개선과 전고체배터리 상용화 모멘텀이 맞물리는 시점"이라며 "KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스는 배터리 산업의 현재 실적과 미래 성장성에 동시에 투자할 수 있는 핵심 상품"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com