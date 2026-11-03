SK텔레콤, UNGC 한국협회 '2027 리드 기업' 선정

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤은 3일 2027년 UNGC 리드 기업으로 선정됐다
- SK텔레콤은 ESG와 AI 활용 경험을 회원사들과 공유했다
- 엄종환 실장은 AI 기반 탄소 감축 사례와 협력을 강조했다
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AI 활용 에너지 절감 사례 공유
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = SK텔레콤은 유엔글로벌콤팩트(UNGC) 한국협회가 주최한 '2026 코리아 리더스 서밋'에서 2027년 리드(LEAD) 기업으로 선정됐다고 3일 밝혔다.
UNGC는 유엔이 2000년 출범시킨 기업 지속가능경영 협의체다. 한국협회는 매년 약 360개 회원사 중 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 확산에 기여한 기업과 기관 10곳 내외를 리드 기업으로 선정한다.
SK텔레콤은 UNGC 한국협회 환경 실무그룹 공동 의장으로 활동하며 ESG 경영 사례와 인공지능(AI) 활용 경험을 회원사들과 공유해 왔다.
엄종환 SK텔레콤 지속가능경영실장은 3일 서울 그랜드 하얏트에서 열린 행사에서 'AI의 탄소 딜레마를 넘어'를 주제로 발표했다. AI를 활용한 통신망 전력 절감과 데이터센터 운영 효율화, AI 인프라의 탈탄소 추진 사례 등을 소개했다.
SK텔레콤은 AI 기반 전력 절감 기술을 통신망에 적용하고 데이터센터의 에너지 효율 개선을 추진하고 있다.
엄 실장은 "에너지 전환과 탈탄소를 위해서는 기업과 정부, 금융기관 등 다양한 이해관계자의 협력이 필요하다"고 말했다.
flurry327@newspim.com