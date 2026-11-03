靑, 대통령 순방단 개인정보유출 긴급회의…"실제 피해 철저 조사"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 3일 이재명 대통령 순방단 개인정보 유출 긴급회의를 개최했다
- 유출 경위와 피해 여부를 조사하고 관계기관 관리 책임을 규명하기로 했다
- 순방단 168명 개인정보가 유료 사이트에 약 5개월간 노출됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"결코 가볍게 볼 수 없는 중대한 사안
유출 경위·범위 조사, 관리 책임 규명
대통령 순방 보안관리체계 전면 점검"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 3일 이재명 대통령을 포함한 대통령 해외 순방단 개인정보 유출 대응을 위해 긴급회의를 개최했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 임광현 대통령비서실 주재로 긴급회의를 열고 관계 기관에 실효성 있는 대책 마련을 요청했다고 밝혔다.
임 실장은 "대통령 순방단의 개인정보 유출은 결코 가볍게 볼 수 없는 중대한 사안"이라며 "유출 경위와 정보 노출의 범위, 실제 피해 여부를 철저히 조사하고 관계기관의 관리 책임을 명확히 규명해야 한다"고 강조했다.
◆유료 회원 열람 상태로 5개월간 노출
또 재발 방지를 위해 대통령 순방 보안관리 체계를 전면적으로 점검할 것도 주문했다.
한국방송(KBS)은 앞서 지난 2일 이 대통령의 6월 유럽 순방 당시 공군 1호기 탑승자 명단이 담긴 엑셀 파일이 악성코드 검사 서비스를 제공하는 한 유료 인터넷 사이트에 게시됐다고 보도했다. 해당 사이트는 컴퓨터 파일과 인터넷 주소(URL) 악성 코드 감염 여부를 검사하는 곳이다.
이 대통령은 지난 6월 9일부터 18일까지 벨기에·유럽연합(EU)·이탈리아·교황청을 방문하고 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석했다.
당시 대통령 순방기인 1호기에 탑승한 이 대통령과 김혜경 여사를 포함해 168명의 개인정보가 담긴 파일이 유출된 것이다. 해당 파일은 이 대통령의 출국 일주일 전인 6월 2일 사이트에 올라와 유료 회원이면 누구나 열람할 수 있는 상태로 약 5개월간 노출된 것으로 전해졌다.
또 파일에는 탑승자의 국문·영문 성명과 소속, 직책, 생년월일, 여권번호, 여권 발급일·만료일이 담겼으며, 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 조현 외교부 장관 등 국무위원은 물론이고 위성락 국가안보실장, 김용범 전 청와대 정책실장 등 공식 수행원의 정보도 포함된 것으로 알려졌다.
해당 사이트 바이러스토탈은 파일과 인터넷 주소에 악성코드가 포함돼 있는지 검사하는 글로벌 보안분석 사이트다. 현재 구글의 모회사 알파벳 산하 사이버보안 기업인 크로니클(Chronicle) 계열 서비스다.
pcjay@newspim.com