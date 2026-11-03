키움운용, ETF 투자전략 다룬 인스타툰 공개

AI테크·모멘텀·삼전닉스채권혼합 ETF 3종 소개

"시리즈 지속 확대해 투자자 소통 강화"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움투자자산운용은 3일 자사 공식 인스타그램 채널에 상장지수펀드(ETF) 인스타툰 콘텐츠를 공개했다고 밝혔다.

키움투자자산운용에 따르면 이번 콘텐츠는 ETF 상품의 구조와 운용전략을 일방적으로 설명하는 기존 방식에서 벗어나, 개인투자자들이 겪는 투자 고민과 경험을 웹툰 형식으로 풀어낸 것이 특징이다.

금융 콘텐츠 크리에이터 '순살'과 협업한 이번 웹툰은 편마다 10컷 분량으로, 공감형 에피소드로 시작해 ETF가 그 고민을 어떤 방식으로 풀어내는지 단계적으로 보여준다.

[사진=키움투자자산운용]

공개된 인스타툰은 ▲KIWOOM 미국AI테크하이베타 ETF ▲KIWOOM 미국S&P500모멘텀 ETF ▲KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 ETF 등 총 3개 상품을 주제로 제작됐다.

'KIWOOM 미국AI테크하이베타 ETF' 편은 고수익을 노리고 레버리지 상품에 투자했다가 변동성에 따른 손실을 경험한 투자자의 이야기로 시작한다. 이어 파생상품 없이 미국 AI 기술주 가운데 시장 변화에 민감하게 반응하는 고베타 종목에 투자하는 전략을 소개한다. 해당 ETF는 대규모 언어모델(LLM)을 활용해 투자 후보를 선별한 뒤, 시장 민감도를 나타내는 베타 기준 상위 30종목에 투자하며, 분기마다 종목을 다시 선정한다.

'KIWOOM 미국S&P500모멘텀 ETF' 편은 '물타기 vs 불타기'를 소재로 투자자들의 익숙한 매매 습관을 짚는다. 떨어진 종목에 돈을 더 붓고 오른 종목은 일찍 파는 투자 행태와 대비해, 오르는 힘이 강한 종목에 규칙적으로 투자하는 모멘텀 전략을 설명한다. 이 ETF는 S&P500 구성 종목 중 최근 1년간 주가 상승 모멘텀 점수가 높은 약 100종목을 선별하며, 매년 3월과 9월 정기 리밸런싱을 통해 종목을 교체한다.

'KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 ETF' 편은 반도체 업황 사이클에 따라 수익과 손실을 반복해 온 투자자의 경험을 '짬짜면'과 '반반 치킨'에 빗대 풀었다. 삼성전자와 SK하이닉스에 50%, 단기 국채에 50%를 투자하고 매일 비중을 맞추는 구조와 함께, 매월 분배금 지급 방식과 퇴직연금 계좌 활용 방법도 소개한다.

키움투자자산운용은 이번 인스타툰 공개를 시작으로 투자자들이 금융 정보를 보다 쉽고 흥미롭게 접할 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 확대할 계획이다.

이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "ETF 시장이 성장하면서 투자자들이 선택할 수 있는 상품과 투자전략도 다양해지고 있지만, 상품 구조나 운용방식은 여전히 어렵게 느껴질 수 있다"며 "투자자들이 실제로 공감할 수 있는 이야기를 통해 ETF의 특징을 보다 쉽고 직관적으로 전달하고자 했다"고 말했다.

이어 "앞으로도 투자자들의 관심사와 콘텐츠 소비 방식에 맞춰 다양한 소통 방식을 시도하고, KIWOOM ETF에 대한 이해도와 접근성을 높여 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com