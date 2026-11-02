[핌in현장] 싸이커스, 폭발적인 에너지 방출…"죽기 살기로 무대할 것"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 싸이커스가 더욱 강렬해진 색채로 새로운 여정을 예고했다.

싸이커스가 2일 서울 영등포구에 위치한 명화라이브홀에서 미니 8집 '루트 제로: 더 콜링(ROUTE ZERO : The CALLING)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "이번에는 음악의 본질에 집중하면서 저희 특유의 거칠고 과감한 에너지를 담아내고자 했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 그룹 싸이커스(xikers)가 2일 오후 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열린 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링(ROUTE ZERO : The CALLING)' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.02 jk31@newspim.com

이번 타이틀곡 '다이너마이트(DIENAMITE)'는 정해진 질서를 벗어나 새로운 길 위에 선 싸이커스의 모습을 담은 곡이다. 걷잡을 수 없이 커진 갈망이 폭발 직전의 위태로움으로 이어지는 순간을 그리며 세상을 향해 대담한 경고를 던진다.

이날 민재는 "이번 앨범 키워드가 '근본'이다. 음악의 근본을 싸이커스가 파헤쳐 보자는 우리의 호기심, 욕심, 열정으로 시작했다"며 "음악의 근본을 파헤치려면 저희 앞선 시대의 레전더리한 선배와 인물이 무조건 이 음악, 콘텐츠에 담겼으면 했다"고 설명했다.

세은은 "지난 앨범에서는 통제된 세계에서 방향을 선택했다면, 이번에는 다른 곳에 있던 멤버들이 한 곳으로 모이게 되는 여정을 담았다"고 소개했다.

민재는 타이틀곡에 대해 "글램록 장르를 기반으로, 싸이커스의 새로운 매력을 보여주는 곡이다. 데뷔 전부터 프로듀싱에 참여하는 게 목표였는데, 이번에 직접 작업한 곡을 선보일 수 있게 돼 기쁘다"라며 소감을 전했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 그룹 싸이커스(xikers)가 2일 오후 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열린 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링(ROUTE ZERO : The CALLING)' 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 '다이너마이트(DIENAMITE)' 무대를 선보이고 있다. 2026.11.02 jk31@newspim.com

작사에 함꼐 참여한 수민은 "이번 작업이 오래 걸렸다. 그만큼 고뇌를 많이 했다. 민재의 디테일한 주문도 있었고, 처음 시도한 장르라 고민을 많이 했다. 열심히 한 만큼 애정이 많이 가는 앨범"이라고 강조했다.

곡명에서 특이한 점은 '다이너마이트' 철자가 '다이(DIE)'로 이루어져 있다는 것이다. 민재는 "미니 2집 타이틀곡이 '두 오어 다이(DO or DIE)'였다. 죽기 살기로 무대를 하자는 의미로 'DIE'로 바꿨다"고 설명했다.

'다이너마이트' 뮤직비디오는 '파묘'와 '근본의 부활'이 주요 키워드이다. 거대한 해골이 기타리스트로 변하는 장면과 댄스 브레이크를 통해 곡이 가진 폭발적인 에너지를 시각적으로 풀어낸 것이 특징이다.

이에 유준은 "이번 뮤직비디오에 노브레인 이성우 선배가 함께해 주셨다. 연기와 스토리 요소를 충분히 담아서 색다른 재미를 느끼실 수 있을 것"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 그룹 싸이커스(xikers)가 2일 오후 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열린 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링(ROUTE ZERO : The CALLING)' 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 '다이너마이트(DIENAMITE)' 무대를 선보이고 있다. 2026.11.02 jk31@newspim.com

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 그룹 싸이커스(xikers)가 2일 오후 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열린 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링(ROUTE ZERO : The CALLING)' 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 '다이너마이트(DIENAMITE)' 무대를 선보이고 있다. 2026.11.02 jk31@newspim.com

싸이커스 앨범의 주된 내용이 바로 '근본'이다. 그리고 이들이 생각하는 음악의 근본은 바로 무대에 있었다.

세은은 "데뷔 전부터 가장 중요하게 생각해 온 게 무대였다. 가수는 무대를 하면서 노래를 해는 게 당연하다고 생각했다. 이번에도 그 부분을 가장 중점적으로 생각했다"라며 "데뷔 후에도 저희만의 근본을 놓지 않기 위해 많이 노력했다. 무대에서 퍼포먼스를 보여드리고 플레이를 하는 게 가장 중요하다고 생각해 멤버들과 결속을 다졌다"고 강조했다.

싸이커스와 같은 소속사 선배인 에이티즈는 최근 '배드(BAD)'로 각종 챌린지 열풍을 일으키며 큰 인기를 끌었다. 이에 싸이커스 역시 '다이너마이트'로 챌린지에 대한 포부를 드러냈다.

예찬은 "저희 곡에도 특색 있는 안무가 있다. 챌린지를 위해 음악방송에서는 조금 더 쉬운 안무를 선보일 예정"이라고 예고했다. 이어 "이번 앨범을 준비하면서 에이티즈 우영 선배가 응원을 많이 해주셨다. 이번에도 매번 잘 보고 있다고, 파이팅하라고 해주셨다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 그룹 싸이커스(xikers)가 2일 오후 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열린 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링(ROUTE ZERO : The CALLING)' 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 '다이너마이트(DIENAMITE)' 무대를 선보이고 있다. 2026.11.02 jk31@newspim.com

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 그룹 싸이커스(xikers)가 2일 오후 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열린 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링(ROUTE ZERO : The CALLING)' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.02 jk31@newspim.com

이번 앨범에 많은 애정과 고민을 쏟은 만큼, 멤버들의 공통적인 목표는 바로 음악방송 1위였다. 현우는 "아직 음악방송 1위를 한 적이 없다. 사실 어떤 것을 이뤄도 모두 팬들이 도와준 덕분이라고 생각해서, 저희는 뭐가 됐든 최선을 다해 활동할 예정"이라고 말했다.

끝으로 싸이커스는 "이번 앨범에서 선보이는 콘셉추얼한 시도 역시 단순한 변화가 아니라 싸이커스의 아이덴티티를 깊고 선명하게 보여드리고 한 것"이라며 "저희의 성장과 시도가 잘 전달됐으면 좋겠다. 새로운 여정과 한층 더 강렬해지고 에너지 넘치는 모습을 지켜봐주셨으면 좋겠다"고 전했다.

이날 오후 6시에 발매된 싸이커스 미니 8집 '루트 제로: 더 콜링'에는 타이틀곡 '다이너마이트'를 포함해 '고(Go)', '마스크 오프(Mask off)', '원(One)', '덤(DUMB)', '생추어리(Sanctuary)'까지 총 6곡이 수록된다.

alice09@newspim.com