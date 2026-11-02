안민석 교육감, 44일간 현장 의견 수렴..."경기교육 실천과제로 완성"

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 2일 31개 시·군 현장 의견을 반영한 10대 교육 해법을 발표했다
- 안민석 교육감은 44일간 6116명의 학부모와 교육 관계자 목소리를 청취했다
- 교육격차 해소와 디지털 디톡스 등 정책을 지역별 실정에 맞게 추진한다
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체험학습 재개·과밀학급 보조교사 지원·안심에듀버스 도입 등 민생현안 해결
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 31개 시·군에서 진행한 '찾아가는 교육감실' 타운홀미팅을 통해 도출한 '10대 교육 해법'과 향후 정책 추진 방향을 2일 발표했다.
이날 도교육청에 따르면 안민석 교육감은 지난 9월 17일 화성·오산을 시작으로 10월 30일 의정부까지 44일간 경기지역 시·군을 돌며 학부모와 교육 관계자 등 총 6116명의 현장 목소리를 직접 청취했다.
안 교육감은 "같은 과밀학급 문제라도 지역마다 원인과 해법이 달랐고 보고서로는 알 수 없었던 현장의 어려움을 눈으로 확인했다"며 "31개 시·군에서 모인 현장의 목소리를 경기교육을 바꿀 실천과제로 삼겠다"고 밝혔다.
도교육청이 정리한 10대 교육 해법은 ▲교육격차 해소 ▲디지털 디톡스 ▲체험활동 재개 ▲과밀학급 대응 ▲소규모학교 지원 ▲특수교육과 손난로 교육 ▲교사 행정업무 경감 ▲학생 통학 지원 ▲교복 비리 근절 ▲학부모 지원과 협력 등이다.
우선 교육격차 해소를 위해 교장 임기제 개선 및 밀리터리 멘토 활용 방안을 검토한다.
디지털 디톡스 분야에서는 '폰 OFF, RAS ON' 정책을 통해 스마트폰 사용을 줄이고 독서·예술·스포츠(RAS) 활동을 확대하는 한편, 생성형 AI 사용 금지 추진 방향도 다각도로 검토할 예정이다.
또한 안산·양평 모델을 바탕으로 오는 2027년 체험학습 재개를 추진하며 과밀학급에는 보조교사 지원과 지역사회 자원 연계를 통한 '벽깨기 협력'을 적용한다. 소규모학교는 공동 운영 방식으로 교육 여건을 보완할 방침이다.
이주배경학생 및 ADHD 학생 등 세심한 지원이 필요한 학생들을 위해서는 지자체와 협력해 맞춤형 지원 체계를 구축한다.
교사들의 행정업무 경감을 위해서는 안산·포천·양평·평택의 우수 모델을 도내 전역으로 확산한다. 학생들의 안전한 통학 환경 조성을 위해 지자체와 협력하는 '안심에듀버스' 사업도 추진한다.
이 밖에도 교복 비리를 근절해 품질은 올리고 가격 부담은 낮추는 방향으로 제도를 개선하며 학부모를 교육의 정식 파트너로 존중하고 협력을 강화한다.
경기도교육청은 이번 10대 교육 해법을 관련 부서 및 지역 교육지원청과 함께 구체화하고 지역별 실정에 맞게 정책에 대폭 반영할 계획이다.
안 교육감은 "학부모들은 단순히 문제 제기에 그치지 않고 구체적인 해결책까지 함께 제안해 주셨다"며 "이제 교육청이 답할 차례인 만큼 현장의 목소리가 실제 변화로 이어지도록 하나씩 차근차근 실천해 나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com