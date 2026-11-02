드디어 '동탄 트램' 건설 공사 착수식…화성시, 행정절차 신속 진행

AI 핵심 요약beta
- 화성시는 2일 동탄 도시철도 1단계 우선시공분 착수식을 열었다.
- DL이앤씨 컨소시엄은 8개월간 본공사 실시설계를 진행한다.
- 동탄역 중심 31.5km 구간에 정거장 33곳을 조성한다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시의 오랜 숙원 사업인 '동탄 도시철도(트램)' 건설 공사가 착수식을 열었다.
화성시는 2일 '동탄 도시철도 건설공사(1단계) 우선시공분 착수식'을 개최하고 본격적인 사업 추진을 알렸다고 밝혔다.
앞서 시는 동탄 도시철도 건설공사(1단계)의 기술제안서 및 우선시공분 실시설계도서 심의를 마치고 DL이앤씨 컨소시엄을 실시설계 적격자로 선정, 우선시공분 공사 계약을 완료했다.
이번 계약에 따라 DL이앤씨 컨소시엄은 향후 8개월간 본공사 실시설계를 진행하게 된다.
이와 함께 착공일로부터 120일 동안 현장사무소 및 차량기지 가설울타리를 설치하는 등 본공사를 위한 사전 현장 여건 확보(우선시공분 공사)에 나선다.
시는 행정절차를 신속히 마무리해 본공사 착공으로 이어갈 방침이다.
동탄 도시철도 1단계 사업은 ▲병점역~동탄역~차량기지(17.8km) ▲망포역~동탄역~방교동(13.7km) 등 총연장 31.5km 구간에 정거장 33개소와 차량기지 1개소를 조성하는 대규모 프로젝트다.
완공 시 동탄 지역의 대중교통 체계가 획기적으로 개선될 것으로 기대된다.
정명근 화성특례시장은 "17년이라는 긴 기다림 끝에 시민들의 오랜 숙원인 동탄 트램이 드디어 첫 삽을 뜨게 됐다"며 "안전과 품질을 최우선으로 삼아 책임감 있게 사업을 추진하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com