황이주 울진군수가 휴일 청송으로 달려간 까닭

AI 핵심 요약beta
- 황이주 울진군수는 31일 이재명 대통령에게 3대 현안을 건의했다
- 울진군 농어촌 기본소득 시범사업 선정과 고속도로 연결을 요청했다
- 국도 36호선 4차선 확장으로 지역 발전과 주민 안전을 강조했다
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농어촌기본소득 시범사업 선정·청송IC~후포 고속도로 연결·국도 36호선 4차선 확장 요청
황 군수 "울진 미래·군민 이익위해 어디든 찾아가겠다"
[울진·청송=뉴스핌] 남효선 기자 = 황이주 경북 울진군수가 이재명 대통령에게 농어촌 기본소득 시범사업 선정과 광역 교통망 확충 등 3대 핵심 현안의 정부 지원을 요청했다.
지난달 31일 이재명 대통령이 농어촌 기본소득 시범사업 현장 방문을 위해 경북 청송군 진보면을 찾은 자리에서다.
2일 울진군에 따르면 황 군수는 이날 농어촌 기본소득 시범사업 현장 방문을 위해 청송군 진보면을 찾은 이 대통령에게 울진군의 3대 핵심 현안을 설명하고 정부 지원을 적극 요청했다.
그러면서 울진군의 3대 핵심 현안이 담긴 자료를 전달했다. 이날 건의한 3대 핵심 현안은 ▲농어촌 기본소득 시범사업 울진군 선정▲청송IC~울진 후포 간 고속도로 연결▲국도 36호선 4차선 확장 등이다.
황 군수는 먼저 울진이 국가 에너지 안보에 기여해 온 지역이자 원전 관련 재정 기반을 활용해 농어촌 기본소득을 지속할 수 있는 여건을 갖추고 있다는 점을 강조했다.
황 군수는 울진이 원전 10기 규모의 에너지 기반을 바탕으로 국가 산업과 경제 성장을 뒷받침해 온 만큼 군민의 삶을 위한 정책적 지원도 필요하다고 설명했다. 특히 시범사업 종료 이후에도 안정적으로 재원을 확보할 방안을 마련해 기본소득의 지속 가능한 운영 모델을 제시하겠다는 뜻을 밝혔다.
교통 인프라 확충과 관련해서는 '청송IC~후포 간 고속도로' 연결을 요청했다. 내륙과 동해안을 잇는 교통 축을 구축해 울진의 접근성을 높이고 관광 활성화와 기업 유치, 물류 여건 개선으로 이어질 수 있도록 국가 차원의 투자가 필요하다는 취지다.
황 군수는 또 국도 36호선 4차선 확장과 관련해 주민의 이동 편의뿐 아니라 생명과 안전이 걸린 과제라고 강조했다. 원전 등 국가 주요 에너지 시설이 있는 지역인 만큼 재난이나 비상 상황에 대비해 신속한 주민 대피와 긴급 수송을 뒷받침할 도로망을 갖춰야 한다는 설명이다.
이 대통령은 황 군수가 건의한 현안에 관심을 표명하며 특히 '청송IC~후포 간 고속도로' 연결 사업에 대해서는 사업비 규모를 직접 물은 것으로 전해졌다.
앞서 황 군수는 송미령 농림축산식품부 장관과 이영수 비서관을 만나 농어촌 기본소득 시범사업의 울진군 선정 필요성을 설명하고 사업 유치 의지를 전달했다.
황이주 군수는 "원전 관련 재정 기반을 활용해 농어촌 기본소득을 시범사업에 그치지 않는 지속 가능한 정책으로 발전시키겠다"며 "이재명 정부의 농어촌 기본소득 정책이 울진에서 성공적인 모델로 정착할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.
황 군수는 "울진은 원전 10기 규모의 에너지 기반을 바탕으로 대한민국 산업 성장과 에너지 안보를 뒷받침해 온 지역"이라며 "이제는 국가 발전에 기여해 온 울진이 군민의 삶과 안전을 위한 실질적인 지원을 받을 수 있어야 한다"고 말했다.
그러면서 황 군수는 "청송IC~후포 간 고속도로 연결과 국도 36호선 4차선 확장은 지역 발전과 국가 균형 발전, 군민 안전을 위해 반드시 필요한 사업"이라며 "울진의 미래와 군민의 이익을 위해서라면 어디든 찾아가 누구든 만나겠다. 말이 아닌 성과로 보답하겠다"고 강조했다.
'울진 1호 영업사원'을 자처하며 현장 중심 군정에 주력하고 있는 황 군수는 앞으로도 중앙정부와의 소통을 강화해 지역의 국가적 기여가 군민의 실질적인 혜택과 지속 가능한 발전으로 이어지도록 힘쓸 계획이다.
nulcheon@newspim.com