"中企 71% AI 도입 필요...구체적 실행계획은 17% 뿐"

AI 핵심 요약beta
- 메인비즈협회는 2일 중소기업 AI 도입 실태를 조사했다
- 중소기업 71.4%가 AI 필요성을 인식했지만 실행계획 수립은 17.6%에 그쳤다
- 기업들은 AI 도입 비용 지원과 진단·컨설팅 등 정책 지원을 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 국내 중소기업의 인공지능(AI) 도입 필요성에 대한 인식은 높지만, 구체적인 실행계획 수립은 미흡한 것으로 나타났다.
2일 메인비즈협회의 설문조사 결과(307개사 대상)에 따르면, 응답기업의 71.4%가 경쟁력 확보와 지속적인 성장을 위해 AI 도입·활용이 필요하다고 답했으나, 향후 2년 이내 AI 도입·활용 확대 및 고도화를 위한 구체적인 추진계획을 수립 중인 기업은 17.6%에 그쳤다.
현재 AI 도입·활용 단계에서도 '필요성은 인식하지만 구체적인 추진계획이 없는 기업'이 33.6%, '적용할 업무·기술·솔루션을 탐색 중인 기업'이 18.9%로 나타나, AI 도입 필요성에 대한 인식이 실제 실행으로 이어지는 데 어려움이 있는 것으로 조사됐다.
기업들이 가장 필요로 하는 정책 지원은 'AI 솔루션 도입·구축 비용 지원'(67.4%)으로 나타났다. 이어 'AI 도입 진단·컨설팅'(45.6%), '적합한 AI 솔루션·공급기업 정보 및 매칭'(44.3%), '데이터·시스템 구축 지원'(35.5%) 순으로 조사돼 비용 지원과 함께 전문적인 도입·활용 지원에 대한 수요도 높은 것으로 확인됐다.
메인비즈협회 관계자는 "중소기업의 AI 도입 필요성에 대한 인식은 높지만, 실제 업무에 적용하고 성과를 창출하기까지는 여러 현실적인 어려움이 존재한다"며 "기업의 도입 단계와 현장 수요에 맞는 정책 지원을 통해 AI 활용 기반을 확대하고 중소기업의 생산성과 경쟁력을 높여야 한다"고 지적했다.
tack@newspim.com