강진만 갈대축제 9일간 19만여 명 몰렸다…가을 '흥행'

AI 핵심 요약beta
- 강진군은 2일 제11회 강진만 춤추는 갈대축제에 19만명이 방문했다고 밝혔다.
- 축제는 지난달 24일부터 1일까지 생태체험과 공연을 선보이며 호응을 얻었다.
- 향토음식관과 직거래장 등으로 지역경제 활성화 효과도 나타났다.
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[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군은 제11회 강진만 춤추는 갈대축제가 19만명의 관광객을 끌어모으며 남도의 가을 대표 축제로 자리매김했다고 2일 밝혔다.
지난달 24일부터 이달 1일까지 9일간 강진만 생태공원에서 열린 이번 축제는 비가 내리는 궂은 날씨에도 가족 단위 관광객과 단체 방문객의 발길이 이어졌다. 황금빛 갈대밭을 배경으로 생태탐험과 체험 프로그램, 공연을 한자리에서 즐길 수 있도록 구성해 호응을 얻었다.
올해는 강진만의 갈대와 철새, 습지, 석양 등 자연경관을 축제의 핵심 콘텐츠로 활용했다. 키즈존과 플레이파크존을 비롯해 강진프렌즈 탐방과 스탬프투어를 운영하며 어린이와 가족 관광객의 참여를 유도했다. 생태해설사와 함께하는 탐험과 생태체험관의 전시·4D 입체영상, 전망대도 방문객의 관심을 모았다.
공연 무대도 축제 열기를 더했다. 김용빈의 축하공연을 시작으로 김제동 힐링토크콘서트와 송가인 공연이 펼쳐졌다. 마지막 주말에는 로보카 폴리 싱어롱쇼와 KCM·고유진·더원의 콘서트가 열렸으며 경연대회 '갈대숲 스타탄생'과 가수 이현의 공연으로 축제를 마무리했다.
지역경제 활성화 효과도 나타났다. 향토음식관과 농특산물 직거래장, 강진 노을장에 관광객이 몰렸고 도깨비시장길 행사와 페이백 이벤트, 오감통 자율상권활성화 행사도 진행됐다. 관광객의 음식점과 카페·숙박업소 이용을 유도하며 축제장 밖으로 소비를 확장했다.
강진원 강진군수는 "축제를 찾아준 관광객과 군민, 준비에 힘을 보태준 모든 분께 감사드린다"며 "생활인구를 늘리고 지역경제에 실질적인 도움이 되는 축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com