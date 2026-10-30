[PO] '4차전 승리' KIA 이범호 감독 "네일 투혼이 야수에게 닿았다"...마무리 전상현도 칭찬

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 기사회생했다. 3일 휴식 후 등판한 제임스 네일의 5이닝 1실점 호투와 지명타자 한준수의 결승타에 힘입어 시리즈를 원점으로 돌렸다.

KIA는 30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 플레이오프(PO·5전 3선승제) 4차전에서 삼성 라이온즈를 상대로 4-2 승리를 거뒀다.

[서울=뉴스핌] KIA 이범호 감독이 30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 플레이오프 4차전에서 삼성 상대로 4-2 승리를 거둔 후 인터뷰를 하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.30 football1229@newspim.com

KIA는 1차전에서 5-1로 승리했으나, 2~3차전에서 삼성에 3-8, 4-6으로 내리 패해 벼랑 끝에 몰렸다. 그러나 4차전에서 시리즈 동률을 이루는 데 성공해 한숨 돌렸다.

이날 KIA는 지난 26일 대구에서 열린 1차전에서 57개의 공을 던졌던 제임스 네일을 선발 등판시켰다. 네일은 5회 1사까지 점수를 주지 않는 완벽투를 보여주던 중 박승규의 머리를 맞혀 자동 퇴장 당해 조기에 마운드를 떠났다.

KIA는 4차전 선발로 양현종을 계획했지만, 벼랑 끝에 몰리자 양현종에게 양해를 구하고 '1선발' 네일을 4차전에 등판시키는 강수를 뒀다. 이는 삼성도 마찬가지였다. 1차전 4.2이닝 동안 94개의 공을 던지며 5실점을 기록한 크리스 페덱을 3일 휴식 후 올렸다.

네일과 페덱은 나란히 호투를 펼쳤다. 네일은 5이닝 간 단 한 점만 허용했다. 페덱 역시 6회 1사까지 1실점으로 막았다.

그러나 KIA가 7회 삼성 불펜을 공략해 3점을 뽑으며 승리했다. 특히 2번타자로 나선 슈퍼스타 김도영의 출루 능력과 적극적인 주루가 빛났다. 김도영은 세 번 출루해 초반 2득점을 책임지며 승리에 발판을 놓았다.

[서울=뉴스핌] KIA 제임스 네일이 30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 플레이오프 4차전에서 삼성 상대로 5이닝 1실점을 기록했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.30 football1229@newspim.com

KIA 이범호 감독은 "선수들이 광주에서 열리는 마지막 경기가 되지 않도록 열심히 했다. 네일이 3일 휴식 등판에도 불구하고 5이닝 1실점으로 잘 해줬고, 이 투혼이 야수들에게 전달돼 승리할 수 있었다"고 총평했다.

이날 결승타를 기록한 선수는 한준수였다. 한준수는 결승타뿐만 아니라 3안타 2타점을 기록하며 팀 승리에 크게 공헌했다. 2-2로 맞선 7회말 2사 주자 1, 3루에서 한준수가 우전 적시타를 치며 3-2로 역전을 일궜다. 이어 하주석의 쐐기타까지 나와 KIA는 4-2를 만들었다.

이 감독은 "(한준수의)그런 모습을 원해 지명타자로 냈다. 컨디션이 좋았고, 1차전에서 (홈런을 기록하는 등)페덱을 상대로 타격감이 좋았다. 한준수가 대구에서도 좋은 활약해주길 바란다"고 말했다.

2번타자 김도영에 대해서도 칭찬을 아끼지 않았다. 이 감독은 "(김도영을)한 타석이라도 더 내보내려고 준비를 했다. 벼랑 끝이었기에 김도영이 가진 천재성을 믿을 수 밖에 없었다. 안타 치고 나가서 주루 잘하고, 수비 잘해줘서 광주에서 이길 수 있었다"고 추켜세웠다.

KIA는 7회말 4-2로 역전을 이룬 후 마지막 8~9회를 전상현에게 맡겼다. '마당쇠' 전상현은 1차전에서 1이닝 무실점, 3차전에서 1.2이닝 무실점을 기록했다. 그리고 이날은 2이닝 간 단 한 명의 타자도 출루시키지 않으며 세이브를 올렸다.

[서울=뉴스핌] KIA 전상현이 30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 플레이오프 4차전에서 삼성 상대로 2이닝 무실점 세이브를 기록했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.30 football1229@newspim.com

전상현은 10월 정규시즌 6경기 8.2이닝 무실점, 준플레이오프(준PO·5전 3선승제) 2경기 2.2이닝 무실점, PO 3경기 4.2이닝 무실점을 기록 중이다. 10월 모두 합해 11경기 16이닝 동안 점수를 주지 않으며 불안한 KIA 불펜에서 한 줄기 빛과 같은 활약을 펼치고 있다.

이 감독은 "시즌 막바지는 물론 준PO부터 헌신해줘서 너무 미안하고 고맙다. 지난 번에도 이야기했지만, 기아 팬분들이 야구를 최대한 오래 볼 수 있도록 전상현이 애써주고 있다"며 "몇 게임 남지 않았다. 전상현이 (힘들겠지만)꼭 이겨내주길 바란다"고 말했다.

이 감독은 체력과 관련한 질문이 들어오자 "(체력은)준PO부터 바닥났을 것이다. 하지만 프로야구 선수라면 팬들을 위해서라도 최선을 다해야 한다. 힘들다고 포스트시즌을 마다할 선수는 없다"며 "몸 부숴지는 각오로 해야 한다. 대구에서 5차전 승리해 광주에서 한국시리즈를 팬들에게 보여주고 싶다"고 밝혔다.

KIA는 오는 11월 1일 다시 대구로 원정을 떠나 운명의 5차전을 치른다. 이 감독은 5차전 선발로 아담 올러를 예고했다. 정규시즌 우승팀 KT 위즈가 수원에서 기다리는 가운데 올러를 앞세워 한국시리즈 티켓을 거머쥘 수 있을지 주목된다.

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