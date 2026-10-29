경기도 "남종섭 도의장 제안 '여·야·정 협치위' 적극 협력...재정위기 극복 총력"

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 29일 여·야·정 협치위원회 구성에 적극 나섰다
- 도는 협치위원회 실질 운영을 위한 실무 협의에 착수한다
- 2027년도 예산 사전 협의와 민생 현장 소통도 강화한다
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장애인 단체 의견 수렴 및 시·군 협의회 간담회 등 민생·재정 행보 박차
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 남종섭 경기도의회 의장이 제안한 '여·야·정 협치위원회' 구성에 적극적으로 응하며 도의회와의 소통과 협력을 한층 강화하겠다고 발표했다.
경기도 대변인은 29일 서면 브리핑을 통해 "남종섭 경기도의회 의장이 언론을 통해 여·야·정 협치위원회와 같은 정례 협의 통로의 필요성을 강조한 것에 대해 깊이 공감한다"며 "경기도는 도의회와의 소통·협력 강화에 적극 임하겠다"고 밝혔다.
도에 따르면 추미애 경기도지사는 그동안 형식에 구애받지 않고 도의회와의 파트너십을 강화할 것을 지속해서 주문해 왔다. 이에 따라 경기도는 여·야·정 협치위원회 구성 및 실질적 운영을 위한 도의회와의 실무 협의에 즉각 착수할 방침이다.
이와 함께 경기도는 추 지사의 지시에 따라 오는 2027년도 본예산 편성 과정에서 도의회와의 사전 협의 절차를 강화하고 있다. 또한 장애인 등 주요 민생 단체와의 소통 강화를 위해 각 실·국 간부진을 중심으로 현장 의견 수렴에 박차를 가하고 있다.
앞서 추 지사는 경기도 시장·군수협의회 대표단과의 간담회를 열고 지방재정 위기 극복을 위한 경기도-시·군 간 공조 방안을 다각도로 논의한 바 있다.
경기도 대변인은 "향후 경기도의회는 물론 더불어민주당 경기도당, 도내 국회의원 등과 다각적인 소통 행보를 이어갈 것"이라며 "협치와 연대를 바탕으로 재정 위기를 슬기롭게 극복하고 경기도민의 삶을 흔들림 없이 지켜내겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com