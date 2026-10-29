골프 손제이·정의석, 아시아 태평양 아마추어 챔피언십 첫날 공동 18위

AI 핵심 요약beta
- 손제이와 정의석이 29일 AAC 1라운드에서 나란히 공동 18위에 올랐다
- 두 선수는 이븐파 71타로 선두 라오팍디에 8타 뒤졌다
- 손제이는 강풍 속 트리플 보기를 범했지만 버디 6개로 만회했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 아마추어 골프 유망주 손제이(동래고부설방송통신고)와 정의석(천안중앙방통고)이 2026 아시아 태평양 아마추어 챔피언십(AAC) 첫날 나란히 공동 18위에 올랐다.
손제이는 29일 뉴질랜드 오클랜드 테 아라이 링크스 사우스 코스(파71)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 6개와 보기 3개, 트리플 보기 1개를 묶어 이븐파 71타를 기록했다. 정의석도 버디 5개와 보기 5개를 맞바꾸며 이븐파 71타를 쳤다.
둘은 8언더파 63타로 단독 선두에 오른 피파 라오팍디(태국)에게 8타 뒤진 공동 18위로 첫날 경기를 마쳤다.
지난해 우승자인 라오팍디는 이날 이글 1개와 버디 7개, 보기 1개를 기록하며 대회 2연패를 향해 순조롭게 출발했다.
AAC 역사상 2년 연속 우승에 성공한 선수는 2010년과 2011년 정상에 오른 마쓰야마 히데키(일본)가 유일하다.
대한골프협회 아마추어 랭킹 1위 손제이는 이날 전반까지 상위권에서 경쟁했지만, 후반에 강한 바람으로 고전하며 타수를 잃었다.
10번 홀(파4)에서 출발한 손제이는 첫 홀에서 보기를 기록했으나 11번 홀(파4)과 13번 홀(파5)에서 버디를 잡으며 반등했다.
이어 16~17번 홀에서 연속 버디를 낚아 전반에만 3타를 줄였다. 한때 공동 3위까지 올라서며 순조롭게 출발했다.
그러나 후반 들어 강한 바람에 흔들렸다. 3번 홀(파4)에서 보기를 범한 뒤 5번 홀(파3)에서는 티샷 실수로 트리플 보기를 기록하며 한꺼번에 3타를 잃었다.
손제이는 6~7번 홀에서 연속 버디를 잡으며 다시 타수를 줄였지만, 8번 홀(파4)에서 보기를 추가해 이븐파로 1라운드를 마쳤다.
정의석 역시 전반에 2타를 줄이며 좋은 흐름을 보였으나 후반에 2타를 잃으면서 이븐파에 머물렀다.
다른 한국 선수들은 오버파를 기록했다. 천지율(신성중)은 1오버파 72타로 공동 25위에 자리했다. 유민혁(서강고)은 버디 5개를 잡았지만 보기 6개와 더블 보기 1개를 범하며 3오버파 74타를 기록했다. 해외에서 활동하는 강건과 함께 공동 40위에 올랐다.
이용재는 12오버파 83타로 공동 92위에 머물렀고, 박시영은 18오버파 89타로 115위에 그쳤다. 둘은 남은 라운드에서 컷 통과를 위한 반등이 필요한 상황이다.
한편 개최국 뉴질랜드는 첫날 상위 10위권에 5명의 선수를 올리며 강세를 보였다.
football1229@newspim.com