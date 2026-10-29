부산시의회, 노후계획도시 정비 방안 논의…재정 지원 방안 등 모색

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회 노후도시 혁신 포럼은 28일 정비사업 정책세미나를 개최했다
- 참석자들은 초기 주민 의견수렴과 인근 노후아파트 포함을 제안했다
- 부산시 지원 확대와 주민갈등 해소를 위한 제도개선을 논의했다
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정비사업 비용 지원 방안 논의·기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 노후계획도시 정비사업의 주민갈등과 제도적 환경 개선을 위한 방안을 모색했다.
부산시의회 의원연구단체 '노후도시 혁신 포럼'은 전날 시의회 중회의실에서 '노후계획도시 정비를 위한 정책 및 제도개선 방안 모색'을 주제로 정책세미나를 개최했다고 29일 밝혔다.
이날 포럼 소속 김태희 대표의원을 비롯해 한갑용, 박정순, 김정원, 최은영 의원과 부산시 관계부서, 전문가 등 이 참석했다.
참석자들은 정비대상 지역이 확정된 뒤 주민설명회를 여는 기존 방식에 한계가 있다고 지적했다. 사업 초기부터 주민에게 관련 정보를 제공하고 의견을 수렴하는 절차를 마련해야 한다는 의견이 나왔다.
정비대상 지역 인근의 노후아파트를 사업 범위에 포함할 수 있도록 관련 제도를 보완해야 한다는 제안도 제시됐다.
정비사업 추진 과정에서 주민이 부담하는 비용을 줄이기 위한 부산시 차원의 지원방안이 필요하다는 의견도 논의됐다.
노후도시 혁신 포럼은 정책연구와 관계기관 협의를 통해 부산의 여건에 맞는 노후계획도시 정비 지원방안을 모색할 계획이다.
김태희 대표의원은 "노후계획도시 정비는 미래 도시경쟁력과 시민들의 삶의 질을 높이는 중요한 과제"라며 "사업 추진 과정에서 주민들의 의견이 충분히 반영돼 불필요한 갈등을 없애야 한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com