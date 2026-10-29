세종교육청, 전국 교육국장 협의회 개최...교육 현안 해법 모색

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 28일부터 이틀간 전국 교육국장 협의회를 열었다
- 전국 16개 교육청과 교육부 관계자 90여명이 교육 현안을 논의했다
- 고교학점제·기초학력·학생 마음건강·AI교육 협력 방안을 모색했다
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고교학점제·기초학력·AI·디지털 교육 등 논의
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 전국 시·도교육청 및 교육부와 주요 교육 현안을 공유하고 교육정책의 실효성을 높이기 위한 협력 방안을 모색했다.
29일 시교육청에 따르면 전날부터 이틀간 '2026년 4분기 전국 시·도교육청 교육국장 협의회'를 열고 고교학점제, 기초학력, 학생 마음건강, 인공지능(AI)·디지털 교육 등 주요 교육 현안을 논의했다.
이번 협의회에는 전국 16개 시·도교육청 교육국장과 교육부 관계자, 대한민국교육감협의회 관계자 등 90여 명이 참석했다. 참석자들은 교육정책 추진 현황을 공유하고 지역별 교육 여건과 현장 경험을 바탕으로 주요 현안의 해결 방안을 모색했다.
교육부는 고교학점제 현장 지원, 기초학력 지원체계 강화, 디지털 특별교부금 관련 지방교육재정교부금법 개정, 학생 마음건강 및 사회정서교육, 유치원 방과후 과정 운영 방안 등을 안내했다. 대한민국교육감협의회도 주요 현황과 정책 추진 방향을 공유했다.
시·도교육청 간 주제별 협의에서는 인공지능(AI) 윤리교육을 비롯한 AI·디지털 교육의 내실 있는 운영 방안을 논의했다. 각 교육청은 지역별 운영 사례를 공유하고 이를 교육 현장에 적용할 수 있는 방안을 살폈다.
시교육청은 이번 협의회를 계기로 교육청 간 정책 교류와 협력을 확대하고 지역별 우수사례가 교육 현장의 변화로 이어질 수 있도록 협력 기반을 강화할 계획이다.
김명숙 교육국장은 "이번 협의회는 시·도교육청의 교육정책과 현장 경험을 공유하고 함께 해결해야 할 교육 현안의 실질적인 해법을 모색하는 자리였다"며 "앞으로도 전국 시·도교육청과의 협력을 통해 모든 학생의 성장과 미래교육 발전을 위해 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com