아이브 '룩스 캔 킬', 챌린지 열풍…영상 누적 1억뷰 돌파

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아이브의 신곡 '룩스 캔 킬(Looks Can Kill)' 챌린지가 온라인에서 열풍을 일으키고 있다.

28일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 아이브가 지난 26일 발매한 새 미니앨범 '룩스 캔 킬' 챌린지 영상이 글로벌 콘텐츠 플랫폼 틱톡을 비롯한 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 합산 누적 조회수 1억회를 돌파했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아이브. [사진=스타쉽엔터테인먼트] 2026.10.23 alice09@newspim.com

멤버 안유진은 영화 '엑스맨'의 캐릭터인 초고속 이동 능력을 지닌 '퀵실버'를 연상케 하는 빠른 안무 전환으로 착시 효과를 일으키며 화제를 모았다.

또한 '괜히 우리겠어'라는 가사에서 비롯된 '기니 우리겠어' 밈과 귀여운 동작이 돋보이는 일명 '꿍싯꿍싯 파트'가 반복 재생을 유발하며 입소문을 타고 있다.

아티스트들과 함께한 챌린지 릴레이도 이어지고 있다. 신곡의 포인트 안무인 '저격 댄스'를 활용한 댄스 챌린지에는 많은 배우와 가수들이 참여했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 아이브의 '룩스 캔 킬' 챌린지 영상. [사진=스타쉽엔터테인먼트] 2026.10.28 alice09@newspim.com

배우 이상이를 비롯해 미야오 가원, 아이딧 장용훈·김민재, 앤팀 의주, 에이엔(AEN) 하루·카이라, NCT 제노·재민, 이즈나 방지민, 크래비티 형준, 키키 이솔·하음·키야, 킥플립 계훈, 튜이드 사키·세아, 플레이브 예준, 하츠투하츠 지우·에이나, 가수 이영지, 댄서 시미즈·제이미·인규, 크리에이터 승헌쓰 등도 챌린지에 동참하며 화려한 라인업을 완성했다.

이 밖에도 신곡의 후렴구를 새롭게 해석한 보컬 챌린지도 이어졌다. 글렌체크, 십센치, 엔플라잉 유회승, 우즈, 죠지, 한로로 등이 참여해 자신만의 색깔을 더했다. 특색 있는 음색과 시원한 고음, 원곡과 다른 분위기의 편곡까지 더해지며 같은 곡을 여러 스타일로 즐길 수 있는 즐거움을 전했다.

타이틀곡 '룩스 캔 킬'은 묵직한 베이스와 역동적인 비트가 돋보이는 일렉트로닉 댄스 팝 곡이다. 누구나 자신의 삶에서 히어로가 될 수 있다는 메시지에 아이브 특유의 당당한 에너지를 담아 리스너들의 마음을 사로잡고 있다.

alice09@newspim.com