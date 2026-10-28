투모로우바이투게더 '퍼펙트 스톰', 폭풍 한가운데 마주한 고요

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 투모로우바이투게더가 미니 9집 '퍼펙트 스톰(PERFECT STORM)'의 두 번째 콘셉트 포토를 통해 혼란 속에서도 중심을 잃지 않는 청춘의 모습을 그렸다.

투모로우바이투게더는 28일 0시 팀 공식 SNS에 미니 9집 '퍼펙트 스톰'의 두 번째 콘셉트 포토를 게재했다. '아이 오브 스톰(EYE OF THE STORM)'이라는 제목에 걸맞게 소용돌이치는 폭풍 한가운데 자리한 다섯 멤버를 보여준다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 투모로우바이투게더 콘셉트 포토. [사진=빅히트뮤직] 2026.10.28 moonddo00@newspim.com

앞서 공개된 '라이드 더 스톰(RIDE THE STORM)' 버전이 돌풍에 과감히 몸을 싣는 순간을 담았다면 이번 사진은 폭풍의 눈에서 뜻밖의 고요를 마주한 장면을 포착한다. 다섯 멤버는 주변의 혼란에도 중심을 잃지 않고 담담히 폭풍 너머의 세상을 바라본다. 검게 그을린 듯한 의상으로 거센 바람을 지나온 흔적을 보여준다.

검은 옷을 입은 사람들은 거칠게 휘몰아치는 바람을 의미한다. 이들의 역동적인 움직임은 소음과 변화, 불안과 기대가 뒤섞인 혼란을 표현한다. 끊임없이 움직이는 사람들과 그 중심에서 고요함을 유지하는 다섯 멤버가 시각적인 대비를 이루며 강렬한 인상을 남긴다.

투모로우바이투게더는 30일 공개되는 '홀딩 더 스톰(HOLDING THE STORM)' 버전 콘셉트 포토로 신보의 비주얼을 완성한다. 31일에는 '퍼펙트 스톰 인 모션(PERFECT STORM IN MOTION)'이라는 제목의 영상이 릴리스되고 11월 5에는 앨범 프리뷰가 베일을 벗는다.

투모로우바이투게더는 11월 16일 오후 6시 미니 9집 '퍼펙트 스톰'을 발매한다. 이 앨범은 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 사전 저장(Pre-Save) 30만 회를 돌파했고 26~28일 사흘 연속 '톱 10 카운트다운' 1위를 기록했다.

신보는 10대의 환상과 방황을 지나 현실의 무게를 직면한 Z세대의 청춘통을 그린다. 팍팍한 일상에서 느끼는 아픔과 뜨거운 열망, 과감한 변화의 순간 등 휘몰아치는 감정을 6곡에 담았다. 타이틀곡 '엔젤 바이트(Angel Bite)'는 비루하고 아름답지만은 않은 청춘임에도 '너'와 함께하고 싶은 마음을 노래한 'TXT표 러브송'이다.

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