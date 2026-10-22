투모로우바이투게더 악성 루머에 빅히트뮤직 "선처 없이 대응"

AI 핵심 요약beta
- 빅히트뮤직은 22일 투모로우바이투게더 악성 게시물 대응을 강화했다
- 컴백을 앞두고 허위사실과 악성 루머가 심각해져 증거를 수집했다
- 소속사는 선처 없이 법적 조치를 진행하고 팬 제보를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국내외 플랫폼 증거 수집…무관용 원칙 적용
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그룹 투모로우바이투게더(TXT) 소속사 빅히트뮤직이 온라인상에서 유포되는 허위사실과 악성 게시물에 대해 법적 대응을 강화한다.
22일 빅히트뮤직은 팬 플랫폼 위버스에 공지를 내고 최근 SNS와 온라인 커뮤니티에서 소속 아티스트를 둘러싼 허위사실과 악의적인 루머가 확산하고 있다며 추가 대응에 나서겠다고 밝혔다.
소속사는 그동안 공식 입장을 낼 경우 사실과 다른 루머가 오히려 다시 확산할 수 있다고 판단해 별도 공지나 언급을 자제해왔다고 설명했다. 그러나 투모로우바이투게더의 컴백을 앞두고 아티스트를 겨냥한 악성 루머와 게시물이 심각한 수준에 이르렀다고 보고 대응 방침을 강화하기로 했다.
현재 국내외 플랫폼에 올라온 관련 게시물에 대한 자료와 증거를 수집하고 있으며 팬들에게도 적극적인 제보를 당부했다.
빅히트뮤직은 "어떠한 선처나 합의 없이 강경한 법적 조치를 취할 것"이라고 강조했다. 이어 아티스트의 인격권을 침해하는 악성 게시물에 대해서는 SNS와 온라인 커뮤니티 등 채널을 가리지 않고 대응하고 있으며, 앞으로도 권익을 침해하는 불법 행위에는 무관용 원칙을 적용하겠다고 밝혔다.
투모로우바이투게더는 오는 11월 16일 미니 9집 '퍼펙트 스톰(PERFECT STORM)'을 발매할 예정이다.
taeyi427@newspim.com