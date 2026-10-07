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[히든스테이지] 우수상 김은찬밴드 "더 멋진 아티스트 돼 돌아갈게요"

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  • 김은찬밴드가 7일 히든스테이지 결선서 우수상 받았다
  • 자작곡 언 네츄럴로 차가운 감정과 새 색깔을 보였다
  • 김은찬은 음악을 계속할 힘을 얻었고 도전을 당부했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

자작곡 '언 네츄럴'로 수상…"음악 더 해도 되겠다는 확신 얻어"

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = "저를 조금 더 믿어주시면 더 멋진 아티스트가 돼서 돌아갈게요."

싱어송라이터 김은찬밴드가 종합뉴스통신사 뉴스핌의 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지'에서 자작곡 '언 네츄럴(UnNatural)'로 우수상을 수상했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배순탁 평론가 심사위원이 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지(HIDDEN STAGE)'에서 결선에서 우수상을 수상한 참가번호 3번 김은찬밴드와 기념촬영을 하고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 khwphoto@newspim.com

7일 서울 동대문구 청량리동 KOCCA 콘텐츠문화광장 내 스테이지66에서 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 후원한 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 결선이 열렸다.

김은찬밴드는 이날 차갑고 세련된 분위기의 자작곡 '언 네츄럴'을 선보였다. 복잡한 내면의 감정을 담은 곡과 여유로운 무대 매너로 자신들만의 색깔을 드러냈다.

김은찬은 우수상 수상 직후 "상을 받을 줄 몰라 당황했는데 좋은 기회를 주셔서 너무 감사하다"며 "같이 노래를 만든 친구들과 정말 고생해서 만든 곡인데 좋게 평가해주셔서 감동을 많이 받았다. 앞으로 더 멋진 곡과 노래를 만들고 더 많은 무대에서 좋은 음악을 보여드리겠다"고 소감을 밝혔다.

수상자 인터뷰에서도 예상하지 못했던 결과였다고 거듭 강조했다.

김은찬은 "제가 표정에 티가 많이 나는 편이라 정말 놀라서 표정 관리가 안 됐다"며 "쟁쟁한 분들이 많이 나왔고 이 노래도 정말 급하게 만든 곡이었다"고 당시를 떠올렸다.

이어 "톱10에 들어간 뒤 결선까지 일주일에서 2주 정도 남았을 때 밴드에서 작곡하는 친구와 함께 가사와 곡을 만들었다"며 "여기까지 온 것 자체가 뜻깊으니 의미 있는 곡을 만들고, 내가 생각했던 것을 꼭 담아보자는 마음으로 만든 곡인데 이 곡으로 상까지 받아 정말 감동적이었다"고 말했다. 

결선을 앞두고 새 곡을 만든 데에는 김은찬밴드만의 새로운 색깔을 보여주고 싶다는 마음도 있었다.

김은찬은 "밴드를 만든 지 얼마 되지 않아 곡이 많지 않았고 그동안 비교적 밝은 곡을 많이 만들었다"며 "이번에는 조금 어두운 분위기의 곡도 심사위원들께 보여드리고 싶었다. 여기까지 온 것이 뜻깊은 만큼 새로운 색깔을 한번 보여드리자는 생각을 담았다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지(HIDDEN STAGE)'에서 결선에서 참가번호 3번 김은찬밴드가 경연을 펼치고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 khwphoto@newspim.com

'언 네츄럴'에는 김은찬이 직접 경험한 현실의 감정도 녹아 있다. 그는 곡을 만드는 과정에서 영화 '햄릿'과 일본 드라마 '언내추럴' 등에서 영향을 받았다고 설명했다.

김은찬은 "'언내추럴'이 로맨스보다는 삶에 대해 현실적이고 차갑게 바라보게 만드는 이야기라 그런 느낌을 많이 담으려고 했다"며 "서울로 올라와 살면서 세상이 생각보다 차갑다고 느낀 부분도 음악에 많이 녹여냈다"고 말했다.

이번 '히든스테이지'는 김은찬에게 음악을 계속해도 되겠다는 확신을 준 무대이기도 했다. 김은찬은 "경연에 많이 나가는 편이지만 이렇게 기뻤던 적은 처음인 것 같다"며 "최근 자작곡으로 승부를 보는 것도 처음이었는데 이번 일을 통해 '음악을 조금 더 해도 되겠다'는 생각이 들었다"고 말했다.

이어 "살기가 힘들다 보니 음악을 그만둬야 하나 생각한 적도 많았다"며 "심사위원분들과 관객들이 음악을 좋아해주는 모습을 보면서 앞으로도 계속해나갈 수 있을 것 같다는 생각이 들었다"고 털어놨다. 

특히 곡을 준비하던 당시에는 새벽 아르바이트까지 병행했다. 그는 일을 하는 동안에도 곡을 반복해서 듣고 가사를 써 내려가며 음악 작업을 이어갔다고 했다.

김은찬은 "아르바이트를 하면서 공연까지 할 수 있을까 생각했지만 계속 노래를 듣고 가사를 쓰고 악보도 정리했다"며 "정말 하고 싶다면 언제든 음악을 할 수 있고, 할 수 있을 때 최대한 고민해보자는 생각을 하게 됐다"고 말했다.

그러면서 "전보다 게으름도 조금 사라진 것 같다"며 "앞으로는 제 한계치를 조금 더 끌어올리고 싶다는 생각이 든다"고 덧붙였다. 

수상 순간 가장 먼저 떠오른 사람으로는 함께 곡을 만든 동료와 어머니를 꼽았다. 김은찬은 "같이 작곡한 친구가 가장 먼저 생각났고 그다음은 엄마였다"며 "엄마가 음악을 반대하셨다. 멀리 서울로 올라온 것도 걱정을 많이 하셨고 음악이라는 일이 안정적이지 않다 보니 지금까지도 하지 않았으면 좋겠다는 말씀을 하신다"고 말했다.

이어 "그래도 이번에 상을 받은 모습을 보여드리면 '자작곡을 한 번 더 만들어보고 해봐라'고 말씀해주시지 않을까 싶다"고 했다. 

고향 전남 화순에 있는 어머니에게 전하고 싶은 말을 묻자 잠시 눈시울을 붉히기도 했다. 김은찬은 "저를 조금 더 믿어주면 더 멋진 아티스트가 돼서 가겠다고 말하고 싶다"고 전했다. 

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지(HIDDEN STAGE)'에서 결선에서 참가번호 3번 김은찬밴드가 경연을 펼치고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고, 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 khwphoto@newspim.com

아쉬움도 있었다. 이번에 선보인 '언 네츄럴'은 자신이 가장 자신 있어 하는 스타일과는 조금 다른 곡이기 때문이다.

김은찬은 "제가 원래 잘하는 장르와는 조금 거리가 있는 곡이었다. 좋아하는 장르에는 가깝지만 저는 고음이 많은 노래를 좀 더 잘하는 편"이라며 "저에게 더 잘 맞는 장르까지 보여드릴 수 있었는데 그러지 못한 점은 조금 아쉽다"고 말했다.

다만 "잘하는 것보다 좋아하는 것을 해보자는 마음이 더 컸다"고 강조했다. 

우수상 상금은 다시 음악을 만드는 데 사용할 계획이다. 김은찬은 "밴드 음원 제작을 진행하고 있기 때문에 거기에 가장 많이 사용할 것 같다"며 "합주비에도 많이 쓰게 될 것 같다"고 웃었다. 

앞으로 선보일 음악도 하나의 장르에 국한하지 않을 생각이다. 그는 "저희 곡은 느낌이 다 다르다. 어두운 느낌의 곡도 있고 재즈도 있다"며 "여러 장르를 통해 '우리 이런 것도 다 할 수 있다'는 것을 보여주는 앨범을 만들고 싶다"고 포부를 밝혔다. 

장기적으로는 많은 관객이 찾는 페스티벌 무대에 서는 것이 목표다. 김은찬은 "처음부터 잡았던 목표가 유명한 서울재즈 페스티벌 무대에 서는 것이었다"며 "많은 사람이 오는 페스티벌에서 관객들을 행복하게 만들어주는 무대를 하고 싶다"고 말했다. 

마지막으로 다음 '히든스테이지' 무대를 꿈꾸는 참가자들에게는 망설이지 말고 도전하라고 조언했다.

김은찬은 "일단 노래를 만들어서 여러 곳에 지원해보는 게 좋은 것 같다"며 "제가 만든 노래도 혼자 들을 때는 다 별로라고 느낄 때가 있는데 다른 사람들이 들으면 생각보다 좋다고 해주는 경우가 많다"고 말했다.

이어 "일상에서 느끼는 감정을 가사로 쓰면 더 좋아해주기도 한다"며 "결국 많이 도전해보는 게 중요하다. 무조건 도전하라고 말하고 싶다"고 힘줘 말했다.

taeyi427@newspim.com

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누리호, 5차 발사 성공...군집위성 5기 궤도 안착 [세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 한국형 발사체 누리호가 5차 비행을 마치고 위성 15기를 모두 성공적으로 사출했다. 같은 임무를 수행하는 초소형군집위성(네온샛) 5기를 한 번의 발사로 순차 투입하며 국내 첫 군집위성 발사를 해냈다. 우주항공청과 한국항공우주연구원에 따르면 누리호는 7일 낮 12시25분 전남 고흥 나로우주센터 제2발사대에서 이륙해 낮 12시45분 비행을 마쳤다. 우주청은 초소형군집위성 5기와 큐브위성 10기가 성공적으로 사출됐다고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 누리호가 7일 전남 나로우주센터 제2발사대에서 우주를 향해 날아 오르고 있다. [사진=한국항공우주연구원] 2026.10.07 photo@newspim.com 누리호는 이륙 뒤 1단과 페어링, 2단을 차례로 분리하고 3단 엔진으로 고도 약 575km에 올랐다. 이어 네온샛 2호를 시작으로 5기를 35~40초 간격으로 서로 다른 방향으로 내보냈고, 부탑재위성인 큐브위성 10기를 10초 간격으로 2기씩 사출했다. 오태석 우주항공청장은 이날 오후 1시께 나로우주센터 임무지휘센터(MDC)에서 "오늘 누리호는 예정된 발사 시각 12시 25분에 정상적으로 발사되었으며, 이는 그간 발사 이력상 최초로 예정 시간에 발사가 이루어진 사례"라고 말했다. 오 청장은 현재까지 확인된 비행 정보와 영상을 종합하면 누리호가 예정된 비행 절차에 따라 목표 궤도에 도달한 것으로 확인되고 있으며, 초소형군집위성 5기도 계획된 순서에 따라 모두 분리된 것으로 확인되고 있다고 설명했다. 그는 "현재까지 확인된 위성 분리 과정과 비행 상황을 종합하면 위성 분리는 당초 계획에 따라 정상적으로 수행된 것으로 추정된다"고 말했다. 오 청장은 이번 발사의 가장 중요한 임무가 군집위성 5기를 우주공간에서 안전하게 분리하는 것이었다며, 이를 위해 발사체 3단이 설정된 각도와 시간 간격에 따라 자세를 바꿔가며 위성을 순차적으로 분리하는 새로운 기동 방식을 적용했다고 밝혔다. 항우연은 나로우주센터와 제주추적소, 필리핀 동쪽의 팔라우추적소에서 받은 발사체의 작동 상태와 위치·속도·자세 정보를 바탕으로 누리호가 목표 궤도에 정확히 도달했는지, 각 위성이 계획된 시점과 조건에 따라 정상적으로 분리됐는지를 정밀 분석하고 있다. 임무를 마친 누리호 3단은 분리된 위성과의 충돌과 궤도상 자발적 폭발을 막기 위해 남은 산화제와 헬륨 등 잔여가스를 배출하는 후속 조치도 마쳤다. ◆ 국내 첫 군집위성 발사…위성 5기 '다방향' 분리 이번 발사는 같은 임무를 수행하는 위성 여러 기를 한 번의 발사로 순차 투입한 국내 첫 군집위성 발사다. 누리호 상단은 위성끼리 부딪히지 않도록 자세를 제어하며 네온샛을 서로 다른 방향으로 내보냈다. 우주청에 따르면 2호와 3호, 5호와 6호 사이에는 60도, 3호와 4호, 4호와 5호 사이에는 30도씩 기울기를 바꿔가며 분리하도록 설계됐다. 큐브위성까지 모두 분리한 뒤에는 누리호 상단과 위성 간 충돌을 막기 위한 회피 기동을 수행한다. 누리호 5호기 3단에 장착이 완료된 초소형군집위성(네온샛) 2~6호 5기. [사진=우주항공청] 여러 위성을 연달아 내보내기 위해 탑재부 설계도 바꿨다. 기존 누리호의 소형 위성분리장치를 바탕으로 일체형 클램프 밴드 방식의 저충격 위성분리장치를 새로 개발해 처음 적용했고, 큐브위성을 싣기 위한 하부링도 새로 달았다. 위성부 무게는 네온샛 5기 약 500kg, 큐브위성 10기 약 96kg, 위성사출장치와 어댑터 약 475kg을 합쳐 약 1071kg이다. 차세대중형위성 3호를 실었던 4차 발사(약 960kg)보다 무거워졌다. 목표 고도는 4차 600km에서 이번에 570km로 낮아졌다. 네온샛은 한국과학기술원(KAIST) 인공위성연구소가 개발을 총괄한 100kg 미만 초소형 지구관측위성이다. 항우연이 지상·검보정·활용 시스템을, 쎄트렉아이가 위성 본체와 탑재체를 함께 개발했다. 흑백 1m급·컬러 4m급 해상도의 전자광학카메라로 촬영한 영상은 국가안보와 산불·홍수 등 재난·재해 대응에 쓰인다. 이번에 올린 5기는 1차 양산기다. 2027년 6차 발사에서 2차 양산기 5기(7~11호)가 더해지면 10기가 두 개의 궤도면에서 군집을 이룬다. 군집이 갖춰지면 한반도를 하루 3회 이상 촬영하고 같은 지점을 24시간 안에 다시 촬영할 수 있다. 10기를 운영하면 하루 약 70만㎢의 영상을 얻을 수 있다. 과학커뮤니케이터인 강성주 전 한국천문연구원 선임연구원은 한국과학기술미디어센터에 "이제 누리호의 성공 기준도 단순히 끝까지 비행에 성공해 위성을 궤도에 올려놓을 수 있는가에서, 실제 배치나 요구 조건이 더 까다로워진 위성 임무를 얼마나 정확하게 수행했는가로 넓어지고 있다고 본다"고 말했다. ◆ 민간 인력이 콘솔 잡았다…한화에어로 42명 투입 체계종합기업 한화에어로스페이스의 역할도 커졌다. 누리호 1~3호기는 항우연이 제작을 주관했지만, 4호기부터는 한화에어로스페이스가 제작을 주관하고 있다. 이번 5호기도 한화에어로스페이스가 제작을 총괄 주관했다. 발사운용 참여 범위도 넓어졌다. 이번 발사에서 한화에어로스페이스는 발사통제센터(LCC) 콘솔 22개 중 20개에 23명이 참여해 18명이 콘솔을 직접 운용했다. 임무지휘센터(MDC) 6명, 발사대(LP) 10명, 발사체 이송 안전 3명을 더하면 모두 42명이다. 4차 발사 때는 콘솔 조작을 항우연이 맡았고 한화에어로스페이스는 참여에 그쳤다. 이번에는 상당수 콘솔을 한화에어로스페이스 인력이 조작하고 항우연은 관리·감독을 맡았다. 발사운용 주관은 1~4차와 마찬가지로 항우연이 맡았다. 민간의 역할은 6차부터 더 커진다. 누리호 6호기부터는 한화에어로스페이스 단조립 공장에서 단 조립을 마친 뒤 바닷길로 나로우주센터에 옮겨 전체 조립을 한다. 6차 발사에서는 기술이전 대상인 발사통제센터 콘솔 거의 전부를 한화에어로스페이스가 운영할 예정이다. 한화에어로스페이스는 4~7차 발사운용에 참여하며, 고도화사업이 끝난 뒤 누리호 후속 발사를 민간 주도로 이어가기 위한 기술을 익히고 있다. ◆ 1차 실패 딛고 2~4차 성공…5차 위성 15기 사출 누리호는 2021년 10월 1차 발사에서 1.5톤급 위성모사체를 궤도에 올리지 못했다. 이듬해 6월 2차 발사에서는 성능검증위성과 1.3톤급 위성모사체를 궤도에 올리며 개발에 성공했다. 2023년 5월 3차 발사에서는 차세대소형위성 2호와 큐브위성 7기를, 2025년 11월 4차 발사에서는 차세대중형위성 3호와 큐브위성 12기를 실어 날랐다. 3차 발사부터는 반복 발사로 신뢰성을 높이고 기술을 민간에 이전하는 한국형발사체 고도화사업(2022~2028년, 사업비 7968억8000만원)으로 진행되고 있다. 2027년 6차 발사에는 네온샛 7~11호가, 2028년 7차 발사에는 차세대중형위성 5호가 주탑재위성으로 실릴 예정이다. 위성이 궤도에서 제대로 작동하는지는 지상국 교신으로 확인한다. 네온샛은 초기 운영 기간 대전 항우연 지상국이 주관제소를 맡고, 노르웨이 스발바르 지상국이 위성당 100회가량 관제를 지원한다. 남극 세종기지 지상국도 초기 운영에 활용된다. 정상 운영에 들어가면 제주 국가위성운영센터가 주관제소가 된다. 구체적인 비행 결과와 위성의 궤도 투입 결과는 정밀 분석이 끝나는 오후 2시께 프레스센터 상세 브리핑에서 발표된다. 네온샛 초기 교신 결과는 오후 4시30분께 공개할 예정이다. 큐브위성 10기의 교신 종합 결과는 13일께 발표한다. biggerthanseoul@newspim.com 2026-10-07 13:48
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새 주인 찾는 홈플러스, 희망퇴직 카드 꺼냈다 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 홈플러스가 경영 정상화를 위한 인력 구조조정에 나섰다.  7일 유통업계에 따르면 홈플러스는 이날 마트노조 홈플러스지부와 홈플러스 일반노조에 희망퇴직 시행 관련 공문을 발송했다. 신청 기간은 이날부터 오는 22일까지다. 퇴직일은 이달 31일이며, 회사는 퇴직금을 다음달 14일까지 지급하겠다고 밝혔다. 홈플러스. [사진 = 뉴스핌DB] 홈플러스는 앞서 지난달 15일 각 노조와 만나 경영 상황을 설명하고 정상화 방안의 하나로 희망퇴직을 언급했다. 이번 희망퇴직은 매출 부진과 대형마트 사업 매각의 어려움이 이어지는 가운데 추진됐다. 홈플러스는 최근 매출이 당초 예상에 미치지 못하고, 대형마트 부문 매각 의향자 확보에도 난항을 겪는 것으로 알려졌다. 홈플러스 관계자는 "회생계획안 인가 이후 경영 정상화에 힘쓰고 있으며, 구조혁신을 통해 전반적인 영업환경을 안정시키는 데 집중하겠다"고 말했다.  nrd@newspim.com 2026-10-07 13:39

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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