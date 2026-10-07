[히든스테이지] 영예의 대상에 '심각한 개구리'…최우수상 윤태경·우수상 김은찬밴드

AI 핵심 요약beta
- 심각한 개구리가 7일 히든스테이지 대상을 받았다.
- 서울 KOCCA콘텐츠문화광장에서 결선이 열렸다.
- 윤태경 최우수상, 김은찬 밴드 우수상 받았다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 싱어송라이터 경연 대회 '히든스테이지'에서 심각한 개구리가 대상을 수상했다.
7일 서울 동대문구에 위치한 KOCCA콘텐츠문화광장 내 스테이지66에서는 '히든스테이지' 결선이 개최됐다. 심사는 배순탁, 김도헌, 정민재 대중음악평론가가 맡았다.
이번 결선에는 총 10팀 김은찬밴드, 박희수, 신직선, 심각한 개구리, 오아(OHAH), 윤준, 윤태경, 채수빈, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z)이 이름을 올렸다.
이날 심사는 음악적 완성도와 가사 표현력 및 메시지, 가창력과 무대 표현력을 중점으로 진행됐다. 그 결과, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만원)은 심각한 개구리가 수상했다.
이어 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만원)은 윤태경, 우수상(200만원)은 김은찬 밴드, 루키상(200만원)은 신직선에게 돌아갔다.
심각한 개구리는 대상 수상 직후 "고민 끝에 행복을 노래하는 싱어송라이터라고 소개를 하는데, 올해 목표가 1등이었다. 경연 대회나 시험에서 1등을 해본 적이 없었다. 늘 2등, 3등, 5등을 노리는 사람이었다. 스스로에게 자신감이 많은 사람이 아니었다. 이번 기회를 통해 고민 끝에 행복을 누리고 더 행복한 음악 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.
최우수상을 수상한 윤태경은 "정말 많은 싱어송라이터들이 지원을 해주셨을 텐데, 칭찬의 의미로 상을 주신 이 순간을 행복 저장소에 크게 저장해 놓으려고 한다. 저를 사랑해주고, 도와주는 팀에게 못 줬던 페이를 줄 수 있게 돼 너무 행복하다. 이 행복 안고 평생 행복한 이야기 해 나갈 것"이라고 말했다.
신직선은 "제가 사실 '히든스테이지' 두 번째 도전이었다. 다회차 도전이었는데 뜻 깊은 결과를 얻은 게 여러분 덕이라고 생각한다. 음악을 10년 넘게 하면서 포기해야 될 때라고 생각했는데 단단한 동아줄이 다시 생긴 것 같다. 함께 해주신 분들에게 감사드린다"고 소감을 전했다.
김은찬 밴드는 "상 주셔서 다시 한 번 감사드린다. 같이 고생해서 만든 노래인데, 좋게 평가해주셔서 감동을 받았다. 이제부터 멋진 노래를 만들어서, 더 많은 경연을 나갈 것"이라고 말했다.
alice09@newspim.com