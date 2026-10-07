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[히든스테이지] 윤준·심각한개구리·채비·윤태경…감성·폭발력으로 결선 장식

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  • 뉴스핌이 7일 서울 KOCCA콘텐츠문화광장에서 히든스테이지 결선을 열었다.
  • 결선에는 10팀이 올라 각자 개성 있는 자작곡 무대를 선보였다.
  • 심사위원들은 참가자들을 격려하며 총 1200만 원 시상을 예고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 싱어송라이터 경연 대회 '히든스테이지'의 결선 무대에 총 10팀이 올라 각기 다른 개성을 뽐냈다.

7일 서울 동대문구에 위치한 KOCCA콘텐츠문화광장 내 스테이지66에서는 '히든스테이지' 결선이 개최됐다. 심사는 배순탁, 김도헌, 정민재 대중음악평론가가 맡았다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지(HIDDEN STAGE)'에서 결선에서 참가번호 7번 윤준이 경연을 펼치고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고, 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 khwphoto@newspim.com

이번 결선에는 총 10팀 김은찬밴드, 박희수, 신직선, 심각한개구리, 오아(OHAH), 윤준, 윤태경, 채수빈, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z)가 이름을 올렸다.

이날 윤준은 자작곡 '문제아'로 결선 무대를 선보였다. 해당 곡은 받은 상처를 통해 누군가를 위로하고 싶다는 마음에서 출발한 노래이다. 위로하기 위해 가감 없이 자신의 상처를 드러내는 마음을 담은 곡이다.

윤준은 미성의 목소리로 시선을 사로잡았으며, 기타 연주를 더해 묵직한 감성을 전했다.

김도헌 심사위원은 "무대 시작하자마자 장내가 조용해졌다. 목소리와 기타만으로 집중시킨다는 것은 복잡한 설명이 필요 없다는 걸 다시 느낀, 좋은 시간이었다"고 평했다.

배순탁 심사위원은 "이런 음악을 들을 때 관습적으로 쓰는 말이 '호소력 있는 목소리'이다. 그걸 느낀 무대였다. 기타의 경우 둥근 소리를 사용하면 목소리와 더 잘 어울릴 것 같다. 주법 역시도 스트로크에서 다양하게 가져가면 좋을 것 같다"고 부연했다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 참가자 심각한 개구리가 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 뉴스핌 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지' 결선에서 무대를 펼치고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고, 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07

심각한 개구리는 '불을 밝혀라'를 가창했다. 비참한 세상 속에서도 서로를 일으켜주며 다시 살아가는 사람들의 노래로, 우리 마음속에 꺼져가는 불을 다시 밝히자는 내용이 담겼다.

심각한 개구리는 안정적인 중저음을 자랑하며 경쾌한 분위기의 곡을 활기차게 이끌어갔다.

배순탁 심사위원은 해당 무대에 대해 "제일 마음에 들었던 점은, 곡 주제의 독창성"이라고 강조했다. 그는 "대혐오의 시대에 대해 희망을 놓지 말자, 선의가 흐르고 있다는 걸 노래했다는 게 가장 마음에 들었다. 인상 깊게 잘 들었다"고 호평했다.

정민재 심사위원은 "영상 심사 때부터 인상 깊게 들었다. 초반에는 긴장했던 것 같다. 후반으로 갈수록 잘 풀려서 자신만의 페이스로 잘 꾸민 것 같다. 음악적으로 매력적이라고 느꼈고, 본인의 메시지와 소리를 잘 가지고 있는 싱어송라이터라고 생각한다"고 덧붙였다.

채비는 '런(Run)'으로 무대를 꾸몄다. 이번 곡은 실패에 대한 두려움을 내려놓고 기꺼이 달려 나가는 우리 모두에게 바치는 노래이다. 시간은 누구에게나 같은 속도로 흐르고 결과를 알 수 없는 순간에 미리 두려워하며 멈춰 서는 대신, 가벼운 마음으로 도전하자는 응원가이기도 하다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지(HIDDEN STAGE)'에서 결선에서 참가번호 9번 채비가 경연을 펼치고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고, 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 khwphoto@newspim.com

남녀 듀오로 참가한 채비는 시작부터 통통 튀는 매력을 발산했다. 리드미컬한 기타의 반주에 두 보컬이 어우러져 완벽한 무대가 완성됐다.

김도헌 심사위원은 "무대를 보면서 반전을 느꼈다. 처음에 진행할 때는 레퍼런스에 대한 고민이 있어야겠다는 생각을 했다. 두 분이 보컬로 대화하는 느낌이었다. 연주에 강점이 있어서 목소리와 기타가 티키타카를 하고 있다는 인상을 받았다. 이런 호흡을 맞춰 나간다면, 채비라는 팀의 독창적인 색깔이 조금 더 진해질 거라고 생각한다"고 평가했다.

정민재 심사위원 역시 "캐치한 무대라고 생각한다. 보컬과 음악적으로도 매력적이었다. 다만 가사는 평범했다고 느낀다. 조금 더 재미있는 두 분의 이야기를 들려주신다면 더 좋을 것 같다"고 말했다.

'히든 스테이지'의 마지막은 윤태경이 장식했다. 그가 선보인 '썸웨어(Somewhere)'는 저 멀리 어딘가에 존재할거라 믿는 이상향에 내한 노래이다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 참가자 윤태경이 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 뉴스핌 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지' 결선에서 무대를 펼치고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고, 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 starbean@newspim.com

윤태경은 "어제 어머니랑 누룽지 삼계탕을 먹었다. 제 소중한 팬 한 명이 '히든스테이지' 결선이라고 삼계탕을 보내주셨다. 돈은 못 벌어도 굶어 죽진 않겠다는 든든함이 행복함으로 다가왔다. 그 행복을 잘 모아서 마음속에 담으면 그곳이 제가 말하는 '썸웨어'인 것 같다는 마음으로 노래를 부를 것"이라고 밝혔다.

'썸웨어'는 어딘가로 떠나야만 찾을 수 있을 것 같던 곡이 결국은 내 마음 속에 있는 그곳이 '썸웨어'이고, 이 음악을 듣는 이들과 이곳으로 함께 떠나고 싶다는 마음을 담은 노래이다.

김도헌 심사위원은 "노래를 들어보니까 대자연, 우주와 같은 표현이 떠오른다. 이런 발라드곡을 경연대회에서 선곡한 것 자체가 대단하다. 곡에 이입하게 만드는 호소력이 빛났다. 곡 주제 자체는 평이하다고 생각할 수 있는데, 그것을 곡에 대한 몰입도와 보컬로 쌓아 가서 폭발시켰다"고 심사했다.

배순탁 심사위원은 "이런 음악을 매력적으로 우기는 음악이라고 말한다. 같은 구절을 서서히 불려 나가면서 듣는 사람을 설득하는 구성을 굉장히 좋아한다. 참가자 본인 역시 몰입하고 있다고 느꼈다. 그런 측면에서 돋보였다고 생각한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지(HIDDEN STAGE)'에서 결선에서 참가번호 8번 심각한개구리가 경연을 펼치고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고, 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 khwphoto@newspim.com

10팀의 무대가 끝난 후 배순탁 심사위원은 '히든 스테이지' 참가자들에 대해 "저희 셋의 평가가 절대적이지 않다. 제가 상상했던 것보다 훨씬 좋은 무대들이었다. 다시 한 번 감사드린다는 말 하고 싶다. 음악에 대한 취향은 절대가 없다. 이 결과에 대해 실망하지 않으셨으면 좋겠다. 그 어딘가에는 여러분께서 음악을 꾸준히, 최선을 다하다 보면 진가를 알아봐 줄 사람이 있다고 생각한다. 계속해서 좋은 음악 들려주시길 바란다"고 밝혔다.

김도헌 심사위원은 "2년 연속 심사를 맡았다. 수준이 정말 상향평준화 되고 있다. 우열을 가릴 수 없을 정도로 각자의 개성이 뚜렷한 작품을 내놓고, 무대 위에서 보여주고 있다는 생각을 한다"고 강조했다.

이어 "정말 어려운 무대인데 한 발을 내딛었다는 것이 가장 중요하다. 이 무대와 순간, 노력을 누군가는 알고 있기 때문에 가장 중요한 것은, 오며가며 음악이라는 세계에서 안부 묻고 소통할 수 있었으면 좋겠다"고 덧붙였다.

마지막으로 정민재 심사위원은 "함께 한 10팀을 잘 기억하고, 앞으로 여러분의 음악 활동을 계속해서 지켜보며 응원할 것"이라고 전했다.

'히든 스테이지' 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다.

alice09@newspim.com

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누리호, 5차 발사 성공...군집위성 5기 궤도 안착 [세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 한국형 발사체 누리호가 5차 비행을 마치고 위성 15기를 모두 성공적으로 사출했다. 같은 임무를 수행하는 초소형군집위성(네온샛) 5기를 한 번의 발사로 순차 투입하며 국내 첫 군집위성 발사를 해냈다. 우주항공청과 한국항공우주연구원에 따르면 누리호는 7일 낮 12시25분 전남 고흥 나로우주센터 제2발사대에서 이륙해 낮 12시45분 비행을 마쳤다. 우주청은 초소형군집위성 5기와 큐브위성 10기가 성공적으로 사출됐다고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 누리호가 7일 전남 나로우주센터 제2발사대에서 우주를 향해 날아 오르고 있다. [사진=한국항공우주연구원] 2026.10.07 photo@newspim.com 누리호는 이륙 뒤 1단과 페어링, 2단을 차례로 분리하고 3단 엔진으로 고도 약 575km에 올랐다. 이어 네온샛 2호를 시작으로 5기를 35~40초 간격으로 서로 다른 방향으로 내보냈고, 부탑재위성인 큐브위성 10기를 10초 간격으로 2기씩 사출했다. 오태석 우주항공청장은 이날 오후 1시께 나로우주센터 임무지휘센터(MDC)에서 "오늘 누리호는 예정된 발사 시각 12시 25분에 정상적으로 발사되었으며, 이는 그간 발사 이력상 최초로 예정 시간에 발사가 이루어진 사례"라고 말했다. 오 청장은 현재까지 확인된 비행 정보와 영상을 종합하면 누리호가 예정된 비행 절차에 따라 목표 궤도에 도달한 것으로 확인되고 있으며, 초소형군집위성 5기도 계획된 순서에 따라 모두 분리된 것으로 확인되고 있다고 설명했다. 그는 "현재까지 확인된 위성 분리 과정과 비행 상황을 종합하면 위성 분리는 당초 계획에 따라 정상적으로 수행된 것으로 추정된다"고 말했다. 오 청장은 이번 발사의 가장 중요한 임무가 군집위성 5기를 우주공간에서 안전하게 분리하는 것이었다며, 이를 위해 발사체 3단이 설정된 각도와 시간 간격에 따라 자세를 바꿔가며 위성을 순차적으로 분리하는 새로운 기동 방식을 적용했다고 밝혔다. 항우연은 나로우주센터와 제주추적소, 필리핀 동쪽의 팔라우추적소에서 받은 발사체의 작동 상태와 위치·속도·자세 정보를 바탕으로 누리호가 목표 궤도에 정확히 도달했는지, 각 위성이 계획된 시점과 조건에 따라 정상적으로 분리됐는지를 정밀 분석하고 있다. 임무를 마친 누리호 3단은 분리된 위성과의 충돌과 궤도상 자발적 폭발을 막기 위해 남은 산화제와 헬륨 등 잔여가스를 배출하는 후속 조치도 마쳤다. ◆ 국내 첫 군집위성 발사…위성 5기 '다방향' 분리 이번 발사는 같은 임무를 수행하는 위성 여러 기를 한 번의 발사로 순차 투입한 국내 첫 군집위성 발사다. 누리호 상단은 위성끼리 부딪히지 않도록 자세를 제어하며 네온샛을 서로 다른 방향으로 내보냈다. 우주청에 따르면 2호와 3호, 5호와 6호 사이에는 60도, 3호와 4호, 4호와 5호 사이에는 30도씩 기울기를 바꿔가며 분리하도록 설계됐다. 큐브위성까지 모두 분리한 뒤에는 누리호 상단과 위성 간 충돌을 막기 위한 회피 기동을 수행한다. 누리호 5호기 3단에 장착이 완료된 초소형군집위성(네온샛) 2~6호 5기. [사진=우주항공청] 여러 위성을 연달아 내보내기 위해 탑재부 설계도 바꿨다. 기존 누리호의 소형 위성분리장치를 바탕으로 일체형 클램프 밴드 방식의 저충격 위성분리장치를 새로 개발해 처음 적용했고, 큐브위성을 싣기 위한 하부링도 새로 달았다. 위성부 무게는 네온샛 5기 약 500kg, 큐브위성 10기 약 96kg, 위성사출장치와 어댑터 약 475kg을 합쳐 약 1071kg이다. 차세대중형위성 3호를 실었던 4차 발사(약 960kg)보다 무거워졌다. 목표 고도는 4차 600km에서 이번에 570km로 낮아졌다. 네온샛은 한국과학기술원(KAIST) 인공위성연구소가 개발을 총괄한 100kg 미만 초소형 지구관측위성이다. 항우연이 지상·검보정·활용 시스템을, 쎄트렉아이가 위성 본체와 탑재체를 함께 개발했다. 흑백 1m급·컬러 4m급 해상도의 전자광학카메라로 촬영한 영상은 국가안보와 산불·홍수 등 재난·재해 대응에 쓰인다. 이번에 올린 5기는 1차 양산기다. 2027년 6차 발사에서 2차 양산기 5기(7~11호)가 더해지면 10기가 두 개의 궤도면에서 군집을 이룬다. 군집이 갖춰지면 한반도를 하루 3회 이상 촬영하고 같은 지점을 24시간 안에 다시 촬영할 수 있다. 10기를 운영하면 하루 약 70만㎢의 영상을 얻을 수 있다. 과학커뮤니케이터인 강성주 전 한국천문연구원 선임연구원은 한국과학기술미디어센터에 "이제 누리호의 성공 기준도 단순히 끝까지 비행에 성공해 위성을 궤도에 올려놓을 수 있는가에서, 실제 배치나 요구 조건이 더 까다로워진 위성 임무를 얼마나 정확하게 수행했는가로 넓어지고 있다고 본다"고 말했다. ◆ 민간 인력이 콘솔 잡았다…한화에어로 42명 투입 체계종합기업 한화에어로스페이스의 역할도 커졌다. 누리호 1~3호기는 항우연이 제작을 주관했지만, 4호기부터는 한화에어로스페이스가 제작을 주관하고 있다. 이번 5호기도 한화에어로스페이스가 제작을 총괄 주관했다. 발사운용 참여 범위도 넓어졌다. 이번 발사에서 한화에어로스페이스는 발사통제센터(LCC) 콘솔 22개 중 20개에 23명이 참여해 18명이 콘솔을 직접 운용했다. 임무지휘센터(MDC) 6명, 발사대(LP) 10명, 발사체 이송 안전 3명을 더하면 모두 42명이다. 4차 발사 때는 콘솔 조작을 항우연이 맡았고 한화에어로스페이스는 참여에 그쳤다. 이번에는 상당수 콘솔을 한화에어로스페이스 인력이 조작하고 항우연은 관리·감독을 맡았다. 발사운용 주관은 1~4차와 마찬가지로 항우연이 맡았다. 민간의 역할은 6차부터 더 커진다. 누리호 6호기부터는 한화에어로스페이스 단조립 공장에서 단 조립을 마친 뒤 바닷길로 나로우주센터에 옮겨 전체 조립을 한다. 6차 발사에서는 기술이전 대상인 발사통제센터 콘솔 거의 전부를 한화에어로스페이스가 운영할 예정이다. 한화에어로스페이스는 4~7차 발사운용에 참여하며, 고도화사업이 끝난 뒤 누리호 후속 발사를 민간 주도로 이어가기 위한 기술을 익히고 있다. ◆ 1차 실패 딛고 2~4차 성공…5차 위성 15기 사출 누리호는 2021년 10월 1차 발사에서 1.5톤급 위성모사체를 궤도에 올리지 못했다. 이듬해 6월 2차 발사에서는 성능검증위성과 1.3톤급 위성모사체를 궤도에 올리며 개발에 성공했다. 2023년 5월 3차 발사에서는 차세대소형위성 2호와 큐브위성 7기를, 2025년 11월 4차 발사에서는 차세대중형위성 3호와 큐브위성 12기를 실어 날랐다. 3차 발사부터는 반복 발사로 신뢰성을 높이고 기술을 민간에 이전하는 한국형발사체 고도화사업(2022~2028년, 사업비 7968억8000만원)으로 진행되고 있다. 2027년 6차 발사에는 네온샛 7~11호가, 2028년 7차 발사에는 차세대중형위성 5호가 주탑재위성으로 실릴 예정이다. 위성이 궤도에서 제대로 작동하는지는 지상국 교신으로 확인한다. 네온샛은 초기 운영 기간 대전 항우연 지상국이 주관제소를 맡고, 노르웨이 스발바르 지상국이 위성당 100회가량 관제를 지원한다. 남극 세종기지 지상국도 초기 운영에 활용된다. 정상 운영에 들어가면 제주 국가위성운영센터가 주관제소가 된다. 구체적인 비행 결과와 위성의 궤도 투입 결과는 정밀 분석이 끝나는 오후 2시께 프레스센터 상세 브리핑에서 발표된다. 네온샛 초기 교신 결과는 오후 4시30분께 공개할 예정이다. 큐브위성 10기의 교신 종합 결과는 13일께 발표한다. biggerthanseoul@newspim.com 2026-10-07 13:48
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새 주인 찾는 홈플러스, 희망퇴직 카드 꺼냈다 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 홈플러스가 경영 정상화를 위한 인력 구조조정에 나섰다.  7일 유통업계에 따르면 홈플러스는 이날 마트노조 홈플러스지부와 홈플러스 일반노조에 희망퇴직 시행 관련 공문을 발송했다. 신청 기간은 이날부터 오는 22일까지다. 퇴직일은 이달 31일이며, 회사는 퇴직금을 다음달 14일까지 지급하겠다고 밝혔다. 홈플러스. [사진 = 뉴스핌DB] 홈플러스는 앞서 지난달 15일 각 노조와 만나 경영 상황을 설명하고 정상화 방안의 하나로 희망퇴직을 언급했다. 이번 희망퇴직은 매출 부진과 대형마트 사업 매각의 어려움이 이어지는 가운데 추진됐다. 홈플러스는 최근 매출이 당초 예상에 미치지 못하고, 대형마트 부문 매각 의향자 확보에도 난항을 겪는 것으로 알려졌다. 홈플러스 관계자는 "회생계획안 인가 이후 경영 정상화에 힘쓰고 있으며, 구조혁신을 통해 전반적인 영업환경을 안정시키는 데 집중하겠다"고 말했다.  nrd@newspim.com 2026-10-07 13:39

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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