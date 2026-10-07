투모로우바이투게더 서울 콘서트, 3회차 전석 매진

AI 핵심 요약beta
- 투모로우바이투게더가 7일 새 월드투어 서울 공연을 매진시켰다.
- 서울 KSPO DOME 공연은 11월 13~15일 사흘간 열린다.
- 투어는 마카오에서도 완판되며 글로벌 인기를 입증했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 투모로우바이투게더(TXT)의 새 월드투어 서울 공연이 전석 매진됐다.
7일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 투모로우바이투게더의 월드투어 '스틸 더 윈드(STEAL THE WIND)' 서울 공연 티켓이 지난 6일 진행된 일반 예매에서 빠르게 동났다.
이 공연은 내달 13~15일 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 열린다. 다섯 번째 월드투어의 포문을 여는 자리로, 현장을 찾지 못하는 팬들을 위한 온라인 라이브 스트리밍도 병행된다.
투모로우바이투게더의 이번 월드투어는 서울을 시작으로 아시아, 일본, 북미, 유럽으로 이어진다.
티켓 파워는 투어의 첫 해외 개최지인 마카오에서도 확인됐다. 당초 예정된 마카오 갤럭시 아레나 2회 공연 티켓이 매진돼 1회 차를 추가했고, 이 역시 완판됐다.
이에 따라 투모로우바이투게더는 서울에 이어 마카오에서도 11월 20~22일 사흘간 현지 관객들과 만난다.
투어명 '스틸 더 윈드'는 '흐름을 내 것으로 만들다'라는 의미다. 어떤 상황에서도 흐름을 주도하며 앞으로 나아가겠다는 다섯 멤버의 의지가 담겼다.
그간 섬세한 스토리텔링과 몰입감 높은 연출, 탄탄한 라이브 퍼포먼스로 공연 역량을 쌓아온 이들이 새 투어에서 어떤 무대를 펼칠지 기대를 모은다.
한편 투모로우바이투게더는 서울 공연을 마친 바로 다음날인 11월 16일 미니 9집 '퍼펙트 스톰(PERFECT STORM)'을 발매한다. 월드투어의 막을 올린 직후 신보를 선보이는 만큼 이들의 하반기 활동은 물론 글로벌 인기 확산에 속도가 붙을 것으로 예상된다.
alice09@newspim.com