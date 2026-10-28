아일릿 '잇츠 미', 뮤비 2억뷰 돌파…팀 통산 2번째

AI 핵심 요약beta
- 아일릿은 27일 ‘잇츠 미’ 뮤직비디오가 2억 뷰를 돌파했다
- ‘잇츠 미’는 공개 180일 만에 통산 두 번째 기록을 세웠다
- 이 곡은 국내외 차트와 틱톡에서 장기 흥행을 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아일릿의 '잇츠 미(It's Me)' 의 인기 행진이 계속되고 있다.
28일 하이브 뮤직그룹 레이블 빌리프랩에 따르면 아일릿의 미니 4집 '마밀라피나타파이(MAMIHLAPINATAPAI)'의 타이틀곡 '잇츠 미' 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 지난 27일 오전 3시께 2억 회를 넘겼다.
이는 데뷔곡 '마그네틱(Magnetic)'에 이은 팀 통산 두 번째 2억 뷰 작품이다.
조회 수 증가 속도가 눈에 띄게 빨라졌다. '잇츠 미' 뮤직비디오는 지난 4월 30일 공개된 이후 180일 만에 2억 뷰를 넘어서며, 도달까지 329일이 걸렸던 '마그네틱'의 기록을 대폭 앞당겼다.
'잇츠 미'는 발매 6개월이 지난 현재에도 유튜브 국내 '일간 인기 뮤직비디오' 차트에 자리하며 변함없는 인기를 구가하고 있다.
음원 차트에서의 활약도 거세다. 이 곡은 국내 음원 차트 상위권을 지키고 있는 것은 물론 미국 빌보드 '글로벌 200'에서 24주 연속, '글로벌(미국 제외)'에서 25주 연속 이름을 올렸다.
일본 오리콘에서는 누적 스트리밍 1억 회를 돌파했으며 빌보드 재팬, 라인뮤직 등에서도 여전히 높은 순위를 차지하고 있다. 글로벌 숏폼 플랫폼 틱톡에서는 '잇츠 미'가 사용된 영상(오리지널 사운드 포함)이 250만 건을 돌파했다.
alice09@newspim.com