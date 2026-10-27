[프로야구] 허구연 KBO 現 총재 단독 후보, 3연임 가시화

AI 핵심 요약beta
- KBO 이사회는 27일 허구연 총재를 제26대 총재 후보로 추천했다
- 허 총재는 총회에서 재적회원 4분의 3 이상 찬성 시 선출된다
- 선출되면 2027년부터 3년 임기로 역대 세 번째 3연임 총재가 된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=허구연 KBO 총재가 세 번째 임기 확정을 눈 앞에 두고 있다.
KBO는 27일 "이날 열린 2026년 제4차 이사회에서 허구연 현 총재를 제26대 총재 후보로 추천하기로 의결했다"고 밝혔다.
이어 "이사회는 허 총재를 단독 후보로 심의했으며, 재적이사 4분의 3이상의 동의를 얻어 차기 총재 후보로 총회에 추천하기로 했다"며 "KBO 총회는 이사회에서 추천된 허구연 후보의 선임 안건을 심의할 예정이다. KBO 정관 제10조에 따라 재적회원 4분의 3이상이 찬성하면 허 후보는 제26대 총재로 선출된다"고 설명했다. 2027년부터 3년간 임기를 수행한다"고 설명했다.
선수 출신인 허 총재는 청보 감독, 롯데 코치를 거쳐 야구 해설위원으로 활동했다. 지난 2022년 3월에는 정지택 전 총재가 취임 1년 1개월 만에 사퇴 후 야구인 출신으로는 처음으로 KBO 수장에 올랐다. 2023년 11월엔 총회에서 만장일치로 재선출돼 연임에 성공했다.
재임 중 자동 투구 판정 시스템(ABS) 도입과 베이스 크기 확대 같은 제도 변화를 추진했다. 특히 티빙과 3년간 총 1350억 원 규모의 유무선 중계권 계약을 맺어 리그 수입을 늘렸고, 2024년에는 프로야구 사상 첫 정규시즌 1000만 관중 시대를 이끄는 등 한국 프로야구 산업 발전에 크게 기여했다는 평가를 받는다.
앞서 대한야구소프트볼협회 이종훈 전 회장이 수도권 구단의 추천을 받아 KBO 총재 후보에 올랐다. 하지만 이 전 회장은 KBO에 지난 23일 선거 불출마 의사를 전달했다.
허 총재가 제26대 총재로 선출되면 제12~15대 박용오 전 총재, 제19~21대 구본능 전 총재에 이어 역대 세 번째로 3연임에 성공한 KBO 총재가 된다. 임기는 오는 2030년까지다.
KBO의 의사결정기구는 각 구단 단장들의 모임인 단장 회의와 대표이사들로 구성된 이사회, 구단주들이 참여하는 총회로 이뤄진다. KBO총회는 최고 의결기구이며, 이사회에서 처리한 안건을 최종 결정한다.
willowdy@newspim.com