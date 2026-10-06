[프로야구] KBO 이사회 7일 개최, 허구연 총재 세 번째 연임할까

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국야구위원회(KBO) 차기 총재 선임을 위한 절차가 본격 시작된다. 허구연 총재의 연임이 결정된다.

KBO는 10개 구단 사장이 참석하는 이사회를 7일 오전에 개최한다. 여러 안건이 논의될 가운데 가장 시선이 쏠리는 건 차기 총재 선임 논의다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 허구연 한국야구위원회 총재가 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한체육회, 국민체육진흥공단, 태권도진흥재단, 대한장애인체육회, 한국체육산업개발(주), 스포츠윤리센터 국정감사에서 증인으로 출석해 질의에 답하고 있다. 2023.10.24 leehs@newspim.com

현 허구연 총재의 임기는 올해 말에 끝난다. 2022년 3월 사임한 정지택 전 총재의 뒤를 이어 24대 KBO 수장에 취임한 허 총재는 정 전 총재의 잔여 임기를 채우고서 2023년 11월 KBO 최고 의사 결정 기구인 총회의 만장일치 서면표결로 3년 임기의 25대 총재로 재선임됐다. 허 총재는 19∼21대 총재로 활동한 구본능 전 총재(2011년 8월∼2017년 12월)에 이어 6년 만의 연임을 달성했다.

허 총재의 임기가 두 달 남은 만큼 이사회는 차기 총재 후보 선출 등을 의논할 것으로 보인다. 야구인 출신 허 총재는 2년 연속 관중 1200만명 돌파, 파격적인 유무선 중계권 계약 금액 인상을 비롯한 업적을 발판으로 세 번째 임기에 도전하는 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 14일 오전 서울 강남구 캠코양재타워에서 KBO 이사회가 열리고 있다. 이날 KBO 이사회는 2020 한국 프로야구 시즌 개막과 관련해 논의했다. 2020.04.14 pangbin@newspim.com

하지만 지난해 국회 국정감사에서 지적받은 허 총재의 업무 추진비 사용과 국외 출장 시 특권 향유 논란을 계기로 새로운 인물이 부각할 수도 있다는 의견도 나온다.

KBO 규약에 따르면, 총재는 이사회에서 재적 이사 4분의 3 이상의 동의를 받아 추천하며, 총회에서 재적 회원 4분의 3 이상의 찬성으로 선출한 후 KBO는 주무관청인 문화체육관광부에 이를 보고해야 한다. 이사회의 추천을 거친 후 구단주 혹은 구단주 대행으로 구성된 총회에서 선출한다.

willowdy@newspim.com