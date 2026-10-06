[프로야구] KBO, 창녕군과 퓨처스리그 훈련캠프 조성을 통한 인프라 확충 논의

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=KBO 허구연 총재는 지난 2일 창녕군수실에서 성낙인 군수, 창녕군의회 박재홍 의장과 면담을 갖고, 창녕군이 제안한 KBO 퓨처스리그 훈련캠프 조성을 비롯해 창녕군 야구 인프라 확장을 통한 지역경제활성화 등 상생 방안에 대해 심도 있게 논의했다.

창녕군은 85,000㎡ 규모의 퓨처스 훈련캠프 후보지를 소개하며, 향후 인프라 조성 과정에서 KBO 측의 자문과 협조를 요청했다.

[서울=뉴스핌] KBO 허구연 총재는 지난 2일 창녕군수실에서 성낙인 군수, 창녕군의회 박재홍 의장과 KBO 퓨처스리그 훈련캠프 조성을 논의했다. [사진=KBO] 2026.10.06 willowdy@newspim.com

이에 허 총재는 "창녕군의 야구 인프라 확충에 대한 관심과 제안에 감사드린다. 해당 부지가 선수단에 최적의 훈련 환경을 제공하고 지역 경제 활성화에도 기여할 수 있도록 KBO 차원에서 적극적으로 자문하고 협조하겠다"고 화답했다.

창녕군은 현재 창녕스포츠파크에 정규야구장 1면과 리틀야구장 1면을 운영하고 있다. 이번 야구센터 및 퓨처스리그 훈련캠프 조성 검토를 계기로 기존 체육시설과 연계한 야구 인프라 확충에도 적극 나설 계획이다.

특히 야구센터와 퓨처스리그 훈련캠프가 조성될 경우 프로야구 선수단의 안정적인 전지훈련을 지원하는 것은 물론, 지역 내 야구 저변 확대화와 스포츠관광 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

성낙인 창녕군수는 "창녕은 KBO와 긴밀히 협력해 퓨처스 훈련캠프를 성공적으로 유치하고, 부곡온천 등 지역의 우수한 관광자원과 연계해 스포츠와 관광이 함께 성장하는 새로운 지역 활력의 기반으로 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

함께 자리한 박재홍 창녕군의회 의장은 "창녕은 부곡온천의 휴양 인프라와 유네스코 3관왕의 역사·자연자원을 갖춘 최적의 입지다. 퓨처스 훈련캠프가 지역 야구 발전과 스포츠관광 활성화로 이어질 수 있도록 의회에서도 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

KBO는 앞으로도 지자체와의 지속적인 협력과 소통으로 야구와 지역 발전을 위한 노력을 기울일 예정이다.

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