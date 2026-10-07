[프로야구] KBO 이사회 이달 중 재개최, 허구연 총재 세 번째 연임 여부 관심

AI 핵심 요약beta
- KBO가 7일 차기 총재 선임 절차를 논의했다.
- 이사회는 이르면 이달 중 다시 열어 후보를 정하기로 했다.
- 허구연 총재 임기는 올해 말까지다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국야구위원회(KBO)가 이르면 이달 중 다시 이사회를 열어 차기 총재를 추천한다.
KBO는 10개 구단 사장이 모인 이사회를 7일 오전에 개최해 차기 총재 선임 절차를 논의했다.
이사회는 허구연 현 총재를 포함해 여러 인물을 각 구단이 추천해 이르면 이달 중에 다시 여는 이사회에서 총재 후보를 정하기로 의견을 모았다.
KBO 규약에 따르면, 총재는 이사회에서 재적 이사 4분의 3 이상의 동의를 받아 추천한다. 총회에서 재적 회원 4분의 3 이상의 찬성으로 선출한다. 선출 후 KBO는 주무관청인 문화체육관광부에 이를 보고해야 한다.
추천은 이사회의 몫이며, 선출은 10개 구단 구단주 또는 구단주 대행으로 구성된 총회에서 한다. 현재 10개 구단 이사 중 삼성 유정근 사장, 한화 박종태 사장, 키움 위재민 사장, 두산 고영섭 사장 4명은 구단주 또는 구단주 대행을 겸해 총재 추천권과 선출권을 동시에 행사한다.
야구인 출신 허구연 총재는 2022년 3월 사임한 정지택 전 총재의 뒤를 이어 24대 KBO 수장에 취임했다. 정 전 총재의 잔여 임기를 채운 후 2023년 11월 KBO 최고 의사 결정 기구인 총회의 만장일치 서면표결로 3년 임기의 25대 총재로 재선임됐다. 허 총재의 임기는 올해 말까지다.
willowdy@newspim.com