[PO] '슈퍼스타' 김도영 믿는 KIA 이범호 감독…"한국 최고의 타자라면 부담 즐길 것"

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈 이범호 감독이 우천 취소로 하루 연기된 플레이오프 1차전에서도 전날과 동일한 선발 라인업을 꺼내 들었다. 준플레이오프 최우수선수(MVP) 김도영에 대해서도 큰 경기에서 부담을 이겨낼 것이라며 변함없는 신뢰를 보였다.

KIA는 26일 대구삼성라이온즈파크에서 삼성 라이온즈와 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프(PO·5전 3선승제) 1차전을 치른다.

[서울=뉴스핌] KIA 이범호 감독이 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO 포스트시즌 삼성과의 1차전에 앞서 기자회견을 하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.26 football1229@newspim.com

이 감독은 박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-김태군(포수)-하주석(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 제임스 네일이다.

당초 25일 열릴 예정이었던 PO 1차전은 비로 인해 하루 연기됐다. 삼성은 박승규와 강민호의 타순을 조정했지만, KIA는 전날 발표한 라인업을 그대로 유지했다.

이 감독은 경기 전 "고민했지만 이 라인업도 타격코치와 상의해서 짠 타순"이라며 "어제부터 긴장감을 갖고 있던 선수들이 그대로 나가는 게 맞다고 판단했다"고 설명했다.

이날 이 감독은 주전 중견수 김호령을 선발에서 제외하고, 박정우를 택했다. 2루수 자리에 김규성 대신 김선빈을 투입했다. 그리고 한준수를 지명타자로 배치했다. 그야말로 공격력을 극대화한 라인업이다.

그러나 여전히 KIA 타선의 중심은 3루수, 3번타자로 출전하는 김도영이다. 정규시즌 홈런왕에 오른 김도영은 LG 트윈스와의 준플레이오프(준PO·5전 3선승제)에서도 3경기 타율 0.333, 3홈런 8타점으로 활약하며 시리즈 MVP에 선정됐다.

특히 지난 20일 준PO 3차전에서는 비거리 145m의 만루홈런을 터뜨리며 팀의 13-1 대승을 이끌었다. 삼성 박진만 감독도 김도영의 활약을 경계할 정도로 상대의 집중 견제를 받고 있다.

그러나 이 감독은 김도영이 부담을 느끼지 않을 것으로 내다봤다. 이 감독은 "김도영은 어린 나이지만 이미 한국시리즈와 월드베이스볼클래식(WBC), 아시안게임 등 큰 경기를 경험했다"며 "대한민국 최고의 타자인 만큼 그 정도 부담은 안고 준비했을 것"이라고 말했다.

이어 "선수들도 '네가 쳐야 한다'며 부담을 주곤 하는데 오히려 즐기는 것 같다"며 "부담이 없을 수는 없지만 영리하게 해줄 것으로 보고 걱정하지 않는다"고 덧붙였다.

김도영이 반드시 장타로 해결할 필요는 없다는 점도 강조했다. 이 감독은 "공격적으로 해야 할 때는 하고, 볼넷으로 출루하더라도 카스트로와 나성범에게 좋은 기회가 올 수 있다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영이 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO 포스트시즌 삼성과의 1차전에 앞서 수비 훈련을 하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.26 football1229@newspim.com

김도영의 출루 자체가 중심 타선의 득점 기회로 이어질 수 있다는 판단이다. 이 감독은 상대의 집중 견제 속에서도 김도영이 상황에 맞는 타격으로 팀 공격에 기여할 것으로 기대하고 있다.

KIA는 준PO에서 LG를 3연승으로 제압한 뒤 닷새간 휴식을 취했다. 우천 취소에도 공격적인 타선 구성을 유지한 KIA가 김도영을 앞세워 PO 첫 경기에서 기선을 제압할 수 있을지 주목된다.

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