[PO] 비로 체력 이점 사라졌지만...삼성 박진만 감독 "경기 감각은 우리가 더 낫다"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 우천 취소로 삼성의 체력적 이점은 사라졌지만 박진만 감독은 오히려 경기 감각에서 우위를 자신했다.

삼성은 26일 오후 6시 30분 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 플레이오프(PO·5전3선승제) 1차전을 치른다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 박진만 감독이 26일 열리는 PO 1차전 시작 전 기자회견에서 질문에 답하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

당초 25일 열릴 예정이었던 경기는 태풍의 영향으로 대구 지역에 비가 내리면서 하루 순연됐다. 이에 따라 준플레이오프(준PO·5전3선승제)에서 LG를 3연승으로 제압한 KIA는 닷새를 쉬고 PO에 나서게 됐다.

정규시즌 2위로 PO에 직행한 삼성으로서는 다소 아쉬운 상황이다. KIA가 준PO를 치르며 체력을 소모한 상태에서 맞붙을 것으로 예상했지만, 3경기 만에 시리즈를 끝낸 데 이어 우천 취소까지 겹치면서 충분한 회복 시간을 확보했기 때문이다.

박진만 감독도 이를 인정했다. 박 감독은 경기 전 "우리 팀이 가지고 있던 체력적인 이점이 사라진 것은 사실"이라며 "이제 체력적인 부분은 동일선상에서 시작한다. 힘 대 힘으로 붙겠다"라고 밝혔다.

하지만 박 감독은 오히려 경기 감각에서 삼성이 앞설 수 있다고 내다봤다. 그는 "항상 올라가 있는 팀은 경기 감각이 걱정인데, 청백전을 더 근래에 한 우리가 더 낫지 않나 싶다"라고 말했다.

삼성은 정규시즌을 마친 뒤 PO를 준비하면서 자체 청백전을 통해 실전 감각을 유지했다. 지난 22일에도 청백전을 치르며 선수들의 타격 컨디션을 점검했다.

반면 KIA는 지난 20일 준PO 3차전을 끝으로 실전을 치르지 않았다. 정규시즌 종료 후 충분한 휴식을 취한 삼성과 달리 준PO에서 뜨거운 타격감을 보여줬지만, 경기 간격이 길어지면서 타격 리듬을 다시 끌어올려야 하는 과제가 생겼다.

[서울=뉴스핌] 22일 열린 자체 청백전에서 선발 출전한 삼성의 김영웅. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

물론 실제 포스트시즌 경기와 청백전은 다르다. 상대 투수의 전력투구와 경기 특유의 긴장감을 고려하면 청백전만으로 실전 감각을 완벽하게 유지했다고 단정하기는 어렵다. 그럼에도 박 감독은 선수들의 타격 페이스가 정규시즌 막판보다 좋아졌다는 점에 기대를 걸고 있다.

박 감독은 "시즌 막판 선수들의 타격 페이스가 떨어졌는데 청백전을 하면서 올라왔다"라며 "청백전으로 모든 선수가 타격할 수 있게끔 스케줄을 짰다"라고 설명했다.

특히 구자욱의 복귀는 삼성 타선에 큰 힘이 될 전망이다. 구자욱은 지난달 30일 한화전에서 주루 도중 왼쪽 햄스트링을 다쳤다. 이후 치료와 재활에 집중하며 PO 출전 여부가 불투명했지만, 청백전을 통해 타격에 문제가 없다는 사실을 확인했다.

올 시즌 구자욱은 114경기에서 타율 0.371, 15홈런, 102타점, OPS(출루율+장타율) 1.039를 기록하며 타격왕에 올랐다. 삼성으로서는 중심 타선의 핵심 선수가 돌아온 것만으로도 공격력에 큰 보탬이 된다.

박 감독은 "구자욱이 출전할 수 있느냐 없느냐가 중요했다"라며 "구자욱이 들어오면서 타격 페이스도 올라갈 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

다만 구자욱의 몸 상태는 아직 완전하지 않다. 정상적인 타격은 가능하지만 전력 질주에는 부담이 남아 있어 외야 수비 대신 지명타자로 선발 출전한다. 박 감독은 "전력 질주하기는 어렵다. 베이스러닝 훈련도 했지만 본인이 되는 선에서 뛰지 않을까 한다"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 22일 열린 자체 청백전에서 선발 출전한 삼성의 구자욱. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

이어 "워낙 콤파스가 길어서 빨리 안 뛰어도 쑥쑥 가더라. 몸 상태도 전보다 확실히 좋아졌다"라고 농담을 던지며 구자욱의 회복세에 만족감을 드러냈다.

박 감독은 우천 취소로 확보한 하루 동안 타순에도 변화를 줬다. 당초 25일에는 강민호를 5번, 박승규를 6번에 배치했지만 이날은 두 선수의 타순을 맞바꿨다. 구자욱과 르윈 디아즈 뒤에 발 빠른 박승규를 배치해 득점 기회를 늘리겠다는 구상이다.

박 감독은 "어제(25일) 훈련을 마치고 타격 파트와 전력 분석팀이 여러 가지 의논했다"라며 "득점력을 높이기 위해서는 중간에 주력이 있는 선수가 있으면 좋겠다는 의견을 받아들였다"라고 설명했다.

2년 전 한국시리즈에서 KIA와 맞붙었을 당시에도 삼성은 비 때문에 아쉬움을 삼켰다. 1차전에서 원태인의 호투를 앞세워 1-0으로 앞서던 도중 우천 중단으로 흐름이 끊겼고, 이틀 뒤 재개된 경기에서 역전패했다.

그러나 박 감독은 이번 상황을 다르게 받아들였다. 그는 2024년 한국시리즈 당시가 떠올랐느냐는 질문에 "그때는 밖에서 비를 맞고 있었고, 어제는 안에서 창밖을 봤다. 큰 차이다. 편하게 비를 보고 있었다"라고 말했다.

우천 취소로 삼성과 KIA의 체력 격차는 줄어들었다. 대신 삼성은 청백전을 통한 타격감 회복과 구자욱의 복귀에 기대를 걸고 있다. 박 감독이 강조한 것은 결국 경기장에서의 정면승부다. 체력적 우위가 사라진 상황에서 삼성의 실전 준비가 KIA의 상승세를 꺾을 수 있을지 관심이 쏠린다.

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