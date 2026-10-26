전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.26 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[PO] 비로 체력 이점 사라졌지만...삼성 박진만 감독 "경기 감각은 우리가 더 낫다"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 박진만 감독은 26일 KIA와 PO 1차전을 앞두고 체력 우위가 사라졌다고 했다
  • 삼성은 청백전으로 경기 감각을 유지해 KIA보다 앞설 수 있다고 자신했다
  • 부상에서 돌아온 구자욱은 지명타자로 출전해 삼성 타선에 힘을 보탠다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 우천 취소로 삼성의 체력적 이점은 사라졌지만 박진만 감독은 오히려 경기 감각에서 우위를 자신했다.

삼성은 26일 오후 6시 30분 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 플레이오프(PO·5전3선승제) 1차전을 치른다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 박진만 감독이 26일 열리는 PO 1차전 시작 전 기자회견에서 질문에 답하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

당초 25일 열릴 예정이었던 경기는 태풍의 영향으로 대구 지역에 비가 내리면서 하루 순연됐다. 이에 따라 준플레이오프(준PO·5전3선승제)에서 LG를 3연승으로 제압한 KIA는 닷새를 쉬고 PO에 나서게 됐다.

정규시즌 2위로 PO에 직행한 삼성으로서는 다소 아쉬운 상황이다. KIA가 준PO를 치르며 체력을 소모한 상태에서 맞붙을 것으로 예상했지만, 3경기 만에 시리즈를 끝낸 데 이어 우천 취소까지 겹치면서 충분한 회복 시간을 확보했기 때문이다.

박진만 감독도 이를 인정했다. 박 감독은 경기 전 "우리 팀이 가지고 있던 체력적인 이점이 사라진 것은 사실"이라며 "이제 체력적인 부분은 동일선상에서 시작한다. 힘 대 힘으로 붙겠다"라고 밝혔다.

하지만 박 감독은 오히려 경기 감각에서 삼성이 앞설 수 있다고 내다봤다. 그는 "항상 올라가 있는 팀은 경기 감각이 걱정인데, 청백전을 더 근래에 한 우리가 더 낫지 않나 싶다"라고 말했다.

삼성은 정규시즌을 마친 뒤 PO를 준비하면서 자체 청백전을 통해 실전 감각을 유지했다. 지난 22일에도 청백전을 치르며 선수들의 타격 컨디션을 점검했다.

반면 KIA는 지난 20일 준PO 3차전을 끝으로 실전을 치르지 않았다. 정규시즌 종료 후 충분한 휴식을 취한 삼성과 달리 준PO에서 뜨거운 타격감을 보여줬지만, 경기 간격이 길어지면서 타격 리듬을 다시 끌어올려야 하는 과제가 생겼다.

[서울=뉴스핌] 22일 열린 자체 청백전에서 선발 출전한 삼성의 김영웅. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

물론 실제 포스트시즌 경기와 청백전은 다르다. 상대 투수의 전력투구와 경기 특유의 긴장감을 고려하면 청백전만으로 실전 감각을 완벽하게 유지했다고 단정하기는 어렵다. 그럼에도 박 감독은 선수들의 타격 페이스가 정규시즌 막판보다 좋아졌다는 점에 기대를 걸고 있다.

박 감독은 "시즌 막판 선수들의 타격 페이스가 떨어졌는데 청백전을 하면서 올라왔다"라며 "청백전으로 모든 선수가 타격할 수 있게끔 스케줄을 짰다"라고 설명했다.

특히 구자욱의 복귀는 삼성 타선에 큰 힘이 될 전망이다. 구자욱은 지난달 30일 한화전에서 주루 도중 왼쪽 햄스트링을 다쳤다. 이후 치료와 재활에 집중하며 PO 출전 여부가 불투명했지만, 청백전을 통해 타격에 문제가 없다는 사실을 확인했다.

올 시즌 구자욱은 114경기에서 타율 0.371, 15홈런, 102타점, OPS(출루율+장타율) 1.039를 기록하며 타격왕에 올랐다. 삼성으로서는 중심 타선의 핵심 선수가 돌아온 것만으로도 공격력에 큰 보탬이 된다.

박 감독은 "구자욱이 출전할 수 있느냐 없느냐가 중요했다"라며 "구자욱이 들어오면서 타격 페이스도 올라갈 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

다만 구자욱의 몸 상태는 아직 완전하지 않다. 정상적인 타격은 가능하지만 전력 질주에는 부담이 남아 있어 외야 수비 대신 지명타자로 선발 출전한다. 박 감독은 "전력 질주하기는 어렵다. 베이스러닝 훈련도 했지만 본인이 되는 선에서 뛰지 않을까 한다"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 22일 열린 자체 청백전에서 선발 출전한 삼성의 구자욱. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

이어 "워낙 콤파스가 길어서 빨리 안 뛰어도 쑥쑥 가더라. 몸 상태도 전보다 확실히 좋아졌다"라고 농담을 던지며 구자욱의 회복세에 만족감을 드러냈다.

박 감독은 우천 취소로 확보한 하루 동안 타순에도 변화를 줬다. 당초 25일에는 강민호를 5번, 박승규를 6번에 배치했지만 이날은 두 선수의 타순을 맞바꿨다. 구자욱과 르윈 디아즈 뒤에 발 빠른 박승규를 배치해 득점 기회를 늘리겠다는 구상이다.

박 감독은 "어제(25일) 훈련을 마치고 타격 파트와 전력 분석팀이 여러 가지 의논했다"라며 "득점력을 높이기 위해서는 중간에 주력이 있는 선수가 있으면 좋겠다는 의견을 받아들였다"라고 설명했다.

2년 전 한국시리즈에서 KIA와 맞붙었을 당시에도 삼성은 비 때문에 아쉬움을 삼켰다. 1차전에서 원태인의 호투를 앞세워 1-0으로 앞서던 도중 우천 중단으로 흐름이 끊겼고, 이틀 뒤 재개된 경기에서 역전패했다.

그러나 박 감독은 이번 상황을 다르게 받아들였다. 그는 2024년 한국시리즈 당시가 떠올랐느냐는 질문에 "그때는 밖에서 비를 맞고 있었고, 어제는 안에서 창밖을 봤다. 큰 차이다. 편하게 비를 보고 있었다"라고 말했다.

우천 취소로 삼성과 KIA의 체력 격차는 줄어들었다. 대신 삼성은 청백전을 통한 타격감 회복과 구자욱의 복귀에 기대를 걸고 있다. 박 감독이 강조한 것은 결국 경기장에서의 정면승부다. 체력적 우위가 사라진 상황에서 삼성의 실전 준비가 KIA의 상승세를 꺾을 수 있을지 관심이 쏠린다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
30대女, 철원 민통선 넘어 GOP 철책 끊었다고? [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강원도 철원에서 30대 여성이 민간인출입통제선(민통선)을 넘어 최전방 일반전초(GOP) 철책까지 접근해 광망(철조망 감지 센서)을 절단했다가 군에 붙잡혔다. 민통선 진입 이후 약 20시간 동안 군 감시망은 이 여성의 이동을 추가로 포착하지 못했다. 합동참모본부는 26일 "우리 군은 전날(25일) 강원도 철원군 GOP 이남 민통선 이북 지역에서 군 경계시설물에 무단 접근한 미상 인원의 신병을 확보해 관계기관과 정확한 경위를 조사 중"이라고 밝혔다. 성일종 국민의힘 의원(왼쪽)이 26일 국회에서 열린 국방위원회 국방부 등 종합감사에서 진영승 합동참모의장에게 철원 민통선 무단 진입 사건에 대해 질의하고 있다. [사진=국회방송 화면 캡처] 2026.10.26 gomsi@newspim.com 합참에 따르면, 이 여성은 24일 오후 철원 지역 민통선 이북으로 무단 진입했다. 이후 계속 북상해 25일 오전 GOP 철책에 접근, 광망을 절단했다. 군과 관계기관의 합동조사 결과 현재까지 대공 혐의점은 나오지 않았다. 이날 국회 국방위원회의 국방부 종합 국정감사에서도 이 사안이 도마에 올랐다. 국민의힘 성일종 의원은 "24일 키 158㎝밖에 안 되는 30대 여성에게 우리 GOP가 뚫린 걸 알고 있느냐"고 물었다. 강신철 국방부 장관이 "민통선을 통과해 들어온 것"이라고 답하자, 성 의원은 "그게 뚫린 것"이라고 질책했다. 강 장관은 "GOP 광망이 절단된 걸 아느냐"는 질의에 "보고받았다"고 했다. 성 의원은 24일 오후부터 25일 오전까지 20여 시간 동안 이 여성이 폐쇄회로(CC) TV에 식별되지 않은 이유도 따져 물었다. 진영승 합참의장은 "토요일(24일) 오후 민통선 지역에서 인원을 확인했고, 신병 확보 작전 중에는 추가로 CCTV에 탐지된 적이 없다"고 설명했다. gomsi@newspim.com 2026-10-26 11:53
사진
SK하이닉스, 추가 주주환원 28일 발표 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 오는 28일 3분기 실적 발표와 함께 추가 주주환원 정책을 공개한다. 분기 영업이익이 77조원에 육박할 것으로 예상되는 가운데 주가가 고점 대비 절반 이상 하락하면서 대규모 이익을 주주에게 얼마나 돌려줄지 관심이 쏠리고 있다. 특히 일본 반도체 기업 키옥시아 투자 차익을 활용한 특별배당 가능성이 주목받고 있다. SK하이닉스는 26일 추가 주주환원 방안을 이사회 결의를 거쳐 오는 28일 3분기 실적 발표에서 공개할 예정이라고 공시했다. 이번 발표에서는 키옥시아 지분 매각으로 확보한 투자 차익의 활용 여부가 주요 관심사다. 앞서 SK하이닉스가 약 20조원으로 추산되는 키옥시아 투자 차익 가운데 16조원 가량을 특별배당으로 지급하는 방안을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 대해 SK하이닉스는 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 설명했다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 주주환원 확대에 대한 기대감은 역대 최대 실적 전망과 맞물려 있다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 SK하이닉스의 3분기 매출액과 영업이익 전망치는 각각 98조2257억원, 76조9640억원이다. 영업이익은 지난해 같은 기간보다 약 576% 증가한 수준이다. 인공지능(AI)용 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대와 범용 메모리 가격 상승이 실적 개선을 이끈 것으로 분석된다. 반면 주가는 최근 가파른 조정을 받았다. 지난 23일 SK하이닉스 주가는 127만7000원에 거래를 마쳐 종가 기준 고점 대비 약 56% 하락했다. AI 투자 수익성에 대한 우려와 외국인 매도세 등이 주가에 부담으로 작용했다. SK하이닉스는 지난 21일 약 40조원 규모의 자사주 매입을 당초 계획보다 한 달가량 앞당겨 마쳤다. 취득한 주식은 전량 소각할 예정이다. 회사는 앞서 2025~2027년 누적 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주에게 환원하겠다는 방침도 제시했다. 주가 하락으로 주주들의 손실이 커지는 상황에서 임직원들에게는 역대급 성과급이 지급될 것으로 예상되면서 주주환원 확대에 대한 요구도 높아질 전망이다. SK하이닉스는 연간 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용하는 제도를 운영하고 있다. 올해 사상 최대 실적이 예상되는 만큼 내년 직원 1인당 수억원대 성과급이 지급될 가능성이 거론된다. 반면 주가는 고점 대비 절반 이상 하락하면서 실적 개선의 성과를 주주들이 체감하기 어려운 상황이다. 이번 주주환원 정책이 임직원 보상과 주주 이익 사이의 간극을 좁힐 수 있을지도 관심사다. 대규모 설비투자와 주주환원을 병행하기 위한 재원 운용도 과제다. SK하이닉스는 최근 미국 낸드플래시 자회사 솔리다임의 기업공개(IPO) 검토를 중단했다. 외부 자본 유치 대신 자체 자금을 활용한 투자 부담이 커질 수 있는 만큼 이번 발표에서 향후 투자와 주주환원의 균형을 어떻게 맞출지도 관심이 모인다. syu@newspim.com 2026-10-26 10:38

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동