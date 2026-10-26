이스타항공, 부산~홍콩 노선 신규 취항…첫 편 탑승률 98% 기록

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주 7회 매일 운항…외국인 승객 비중 평균 83%

현지 수요 공략해 탑승률 확보·외국인 관광객 유치 확대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 이스타항공은 지난 25일부터 부산~홍콩 노선 운항을 시작했다고 26일 밝혔다. 부산발과 홍콩발 첫 편 탑승률은 98%를 기록했다.

이스타항공은 취항을 기념해 지난 25일 저녁 김해국제공항에서 양성림 김해지점장 등 임직원들이 첫 편 승무원들에게 꽃다발을 전달하며 안전 운항을 기원하는 행사를 진행했다.

이스타항공 부산~홍콩 노선 운항 시작.[사진=이스타항공]

이어 26일 새벽에는 홍콩발 첫 편으로 김해국제공항에 입국한 외국인 승객들을 대상으로 한국관광공사 부산울산경남지사와 함께 환영 행사를 열고 기념품을 전달했다.

부산~홍콩 노선은 주 7회 매일 운항한다. 김해국제공항에서 오후 9시 30분에 출발해 홍콩국제공항에 다음 날 오전 12시 10분(현지시각) 도착한다. 귀국편은 홍콩국제공항에서 오전 2시에 출발해 김해국제공항에 오전 6시 30분 도착하는 일정이다.

이스타항공에 따르면 이번 노선의 부산발과 홍콩발 첫 편 외국인 승객 비중은 평균 83%에 달했다. 홍콩 현지 여행객들의 야간 항공편 선호가 높은 외국인 탑승 비중으로 이어졌다는 설명이다.

이스타항공 관계자는 "인천~홍콩 노선도 높은 외국인 탑승 수요를 바탕으로 평균 탑승률 약 90%를 기록하는 등 호조를 보이고 있다"며 "부산~홍콩 노선에서도 현지 수요를 적극 공략해 안정적인 탑승률을 확보하고 외국인 관광객 유치에도 기여하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com