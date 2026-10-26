효성, 장애아동 가족과 2박 3일 특별한 가족여행

AI 핵심 요약beta
- 효성은 26일 인천 영종도에서 가족여행을 진행했다
- 장애아동 가족과 임직원 가족 20팀이 여행에 참여했다
- 참가자들은 미디어아트·물놀이·놀이공원을 체험했다
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미디어아트 관람·물놀이 등 체험…2013년부터 재활치료 지원
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 효성은 지난 23일부터 25일까지 2박 3일간 인천 영종도 일대에서 '2026 효성·푸르메재단과 함께하는 가족여행'을 진행했다고 26일 밝혔다.
이번 행사에는 효성과 푸르메재단으로부터 재활치료비를 지원받고 있는 장애아동 가족 10팀과 효성 임직원 가족 10팀 등 총 20팀이 참여했다.
이번 여행은 장애아동 가족들이 병원과 치료를 오가는 일상에서 벗어나 가족과 함께 추억을 쌓고, 효성 임직원 가족들에게는 나눔의 가치를 체험할 기회를 제공하기 위해 마련됐다.
참가자들은 장애아동 가족과 효성 임직원 가족이 각각 한 조를 이뤄 미디어아트 관람, 물놀이, 놀이공원 체험 등 다양한 프로그램에 참여했다.
효성은 지난 2013년부터 푸르메재단과 함께 장애아동의 재활치료비를 지원하고 있다. 학업과 정서적 어려움을 겪는 비장애 형제자매를 위한 심리치료비와 교육비도 지원 중이다.
이와 함께 장애아동과 가족들이 일상에서 활력을 얻을 수 있도록 매년 가족여행을 후원하는 등 사회공헌 활동을 이어가고 있다.
heoneykim@newspim.com