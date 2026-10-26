효성, 장애아동 가족과 2박 3일 특별한 가족여행

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장애아동·효성 임직원 가족 20팀 참여…인천 영종도서 진행

미디어아트 관람·물놀이 등 체험…2013년부터 재활치료 지원

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 효성은 지난 23일부터 25일까지 2박 3일간 인천 영종도 일대에서 '2026 효성·푸르메재단과 함께하는 가족여행'을 진행했다고 26일 밝혔다.

이번 행사에는 효성과 푸르메재단으로부터 재활치료비를 지원받고 있는 장애아동 가족 10팀과 효성 임직원 가족 10팀 등 총 20팀이 참여했다.

효성이 지난 23일부터 25일까지 2박 3일간 인천 영종도 일대에서 '2026 효성·푸르메재단과 함께하는 가족여행'을 진행했다.[사진=효성]

이번 여행은 장애아동 가족들이 병원과 치료를 오가는 일상에서 벗어나 가족과 함께 추억을 쌓고, 효성 임직원 가족들에게는 나눔의 가치를 체험할 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

참가자들은 장애아동 가족과 효성 임직원 가족이 각각 한 조를 이뤄 미디어아트 관람, 물놀이, 놀이공원 체험 등 다양한 프로그램에 참여했다.

효성은 지난 2013년부터 푸르메재단과 함께 장애아동의 재활치료비를 지원하고 있다. 학업과 정서적 어려움을 겪는 비장애 형제자매를 위한 심리치료비와 교육비도 지원 중이다.

이와 함께 장애아동과 가족들이 일상에서 활력을 얻을 수 있도록 매년 가족여행을 후원하는 등 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

heoneykim@newspim.com