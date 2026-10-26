IBK기업은행, 3분기 누적 순익 2.2조원…중기대출 272조원

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중기대출 전년말 대비 10.1조원 증가, 시장 점유율 24.5%

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 이자이익 개선과 생산적 금융 확대에 힘입어 올해 3분기 누적 연결기준 당기순이익 2조2141억원을 기록했다. 중소기업대출 잔액은 전년 말보다 10조원 이상 늘어나며 시장 점유율 24.5%를 유지했다.

26일 IBK기업은행에 따르면 올해 3분기 누적 별도기준 당기순이익은 2조89억원으로 전년 동기 대비 0.6% 증가했다. 연결기준 당기순이익은 2조2141억원으로 전년 동기보다 2.0% 감소했다.

[사진=IBK기업은행]

국내외 금리 상승과 금융시장 변동성 확대 등 어려운 대외 여건 속에서도 이자수익자산의 견조한 성장에 따른 이자이익 개선이 실적을 뒷받침했다.

중소기업 금융 부문에서는 성장세를 이어갔다. 기업은행의 중소기업대출 잔액은 전년 말보다 10조1000억원(3.9%) 증가한 272조원을 기록했다. 중소기업대출 시장 점유율은 24.5%로 초격차를 유지했다. 생산적 금융을 지속적으로 확대하며 중소기업에 대한 자금 공급을 강화한 결과다.

자산건전성 관리도 이어갔다. 중소기업 경영 여건 악화에 대비해 선제적으로 충당금을 적립하면서 대손비용률은 전년 동기보다 0.09%포인트 상승한 0.53%를 기록했다.

반면 고정이하여신비율은 전년 동기 대비 0.04%포인트 하락한 1.31%로 집계됐다. 중소기업 대출 공급을 확대하는 가운데 자산건전성을 안정적으로 관리했다는 설명이다.

기업은행 관계자는 "기준금리 인상 및 물가 상승 등 대내외 불확실성이 지속되는 상황에서도 소상공인·자영업자는 물론 첨단·혁신기업에 대한 정책금융 공급을 확대하는 한편, AI 대전환 등을 통해 은행의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com