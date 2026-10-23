IBK기업은행, 포켓몬 6종 담은 비대면 신용카드 출시

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 22일 포켓몬 디자인 신용카드를 출시했다
- 피카츄 등 인기 캐릭터 6종과 생활밀착형 혜택을 담았다
- 구독서비스 30% 등 8대 영역 할인 혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
생활 8대 영역 혜택 제공
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 인기 포켓몬 캐릭터 디자인과 생활밀착형 할인 혜택을 결합한 비대면 전용 신용카드를 선보였다.
IBK기업은행은 22일 'I-포켓몬 신용카드'를 출시했다고 밝혔다.
이번 카드에는 피카츄, 이브이, 잠만보, 리자몽, 로켓단과 애니메이션 인기 포켓몬인 꼬부기 소방대 등 총 6종의 디자인이 적용됐다. 포켓몬 캐릭터를 소장하는 즐거움과 일상 속 소비 혜택을 함께 제공하는 것이 특징이다.
할인 혜택은 구독서비스와 패션, 편의점 등 8대 생활 영역을 중심으로 구성됐다. 넷플릭스와 유튜브 프리미엄 등 구독서비스는 30%, 패션 및 편의점은 10% 할인된다. 음식점·카페와 올리브영·다이소 등 생활 영역, 교통, 배달앱 등에서는 5% 할인 혜택을 제공한다.
발급 대상은 개인 고객이며, 비대면 전용 상품으로 i-ONE Bank 개인 앱과 IBK카드 앱에서 신청할 수 있다. 연회비는 국내 전용(BC) 카드가 1만5000원, 해외 겸용(VISA·Mastercard) 카드가 1만8000원이다.
peterbreak22@newspim.com