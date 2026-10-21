IBK저축은행, 김학필 전 기업은행 부행장 신임 부사장 선임

AI 핵심 요약beta
- IBK저축은행은 21일 김학필 전 IBK기업은행 부행장을 부사장에 선임했다
- 김 부사장은 영업점과 리스크관리 부서를 두루 거쳤다
- IBK저축은행은 리스크관리 강화와 안정적 성장 기반 확충을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = IBK저축은행은 신임 부사장에 김학필 전 IBK기업은행 리스크관리그룹장(부행장)을 선임했다고 21일 밝혔다.
김 신임 부사장은 건국대학교 수학교육과를 졸업하고 한국과학기술원(KAIST)에서 IMBA 석사학위를 취득했다. 1992년 IBK기업은행에 입행해 주안공단드림기업지점장, 동대문지점장, 문정법조타운지점장 등을 역임했다.
이후 리스크감리부장, 리스크총괄부장, 강동지역본부장을 거쳐 리스크관리그룹장을 맡아 은행 전반의 리스크관리 업무를 총괄했다.
김 부사장은 영업점과 지역본부에서 쌓은 현장 경험에 리스크관리 전문성을 겸비했다는 평가를 받는다. IBK저축은행은 금융현장에 대한 이해와 은행 전체의 위험을 관리해 온 경험이 건전성 관리와 안정적인 경영에 기여할 것으로 기대하고 있다.
IBK저축은행은 이번 선임을 계기로 리스크관리 역량을 높이고 내실 있는 성장 기반을 확충해 나갈 계획이다.
yunyun@newspim.com