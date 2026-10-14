IBK기업은행, 베트남 현지법인 'IBK베트남은행' 정식 영업 개시

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 13일 베트남 하노이에서 현지법인 출범식을 개최했다
- IBK베트남은행은 9년간 인가를 거쳐 베트남 10번째 외국계 은행이 됐다
- 은행은 한국 기업과 현지 중소기업 지원을 위해 영업망을 확대할 계획이다
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진출 국내 기업 및 현지 중소기업 대상 정책금융 지원 확대
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = IBK기업은행이 지난 13일 베트남 하노이에서 현지법인 'IBK베트남은행' 출범식을 개최했다고 14일 밝혔다.
기업은행은 지난 4월 베트남 중앙은행(SBV)으로부터 본인가를 받은 뒤 법인 설립 절차를 마쳤으며, IBK베트남은행은 9월 25일부터 정식 영업을 시작했다.
베트남 정부의 금융권 구조조정으로 외국계 은행 인가가 엄격해진 가운데, IBK베트남은행은 약 9년간의 인가 과정을 거쳐 베트남의 10번째 외국계 은행 법인으로 출범했다.
IBK베트남은행은 기존 하노이·호치민 지점 운영 경험과 60여 년간의 중소기업 정책금융 노하우를 바탕으로 금융 서비스를 제공한다. 주요 산업단지를 거점으로 영업망을 확대해 베트남 진출 한국 기업과 현지 중소기업을 밀착 지원할 계획이다.
박경일 IBK베트남은행 법인장은 "공식 출범은 호치민 지점 설립 이후 추진해 온 현지화 전략의 전환점"이라며 "현지 경제와 함께 성장하는 은행으로 자리 잡겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com