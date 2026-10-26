하츠투하츠 '포커스', 스포티파이 1억 스트리밍 돌파…억대 스트리밍 곡 4개

AI 핵심 요약beta
- 하츠투하츠는 26일 ‘포커스’로 스포티파이 1억 스트리밍을 돌파했다
- ‘포커스’는 하츠투하츠의 네 번째 억대 스트리밍 곡이 됐다
- ‘포커스’는 2025년 최고의 노래 51선에서 K팝 최고 11위를 기록했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 하츠투하츠가 '포커스(FOCUS)'로 스포티파이 1억 스트리밍을 돌파하며 글로벌 음원 파워를 입증했다.
하츠투하츠 첫 미니앨범의 타이틀 곡 '포커스'는 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 오늘(26일) 기준 누적 스트리밍 수 1억회를 돌파, 하츠투하츠의 강력한 글로벌 음원 파워를 다시 한번 실감케 한다.
특히 하츠투하츠는 데뷔곡 '더 체이스(The Chase)', 싱글 '스타일(STYLE)'과 '루드!(RUDE!)'에 이어 '포커스'까지, 총 4개의 억대 스트리밍 곡을 보유하며 전 세계 리스너들의 뜨거운 관심을 얻는 중이다.
지난해 10월 발매된 하츠투하츠 첫 미니앨범의 타이틀 곡 '포커스'는 온 신경이 상대에게 집중된 상태를 감각적인 가사로 풀어낸 하우스 장르 기반의 곡으로, 미국 음악 매거진 더 페이더가 선정한 '2025년 최고의 노래 51선'에서 11위를 차지하며 K팝 최고 순위를 기록한 바 있다.
한편, 하츠투하츠는 올해 싱글 '루드!', 두 번째 미니앨범 '레몬탱(Lemon Tang)', 일본 첫 싱글 '아이코닉 하트(ICONIC HEART)'를 발표해 글로벌 팬들의 큰 사랑을 받은 것은 물론, 두 번째 미니앨범의 수록곡 '피프틴 러브(15-LOVE)' 스페셜 활동과 일본 데뷔곡 '아이코닉 하트'의 한국어 버전을 선보이고 다채로운 컬래버 음원을 공개하는 등 활발한 활동을 펼치고 있다.
moonddo00@newspim.com