하츠투하츠, '스포티파이 클로저' 첫 주자…10월 2일 공연 개최

AI 핵심 요약beta
- 하츠투하츠가 11일 스포티파이 클로저 첫 주자로 선정됐다.
- 오는 10월 2일 서울 명화라이브홀에서 특별 공연을 연다.
- 일본 데뷔곡 한국어판 첫 공개와 체험공간도 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 그룹 하츠투하츠가 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이의 '스포티파이 클로저' 첫 주자로 나선다.
11일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 하츠투하츠는 스포티파이가 국내 유망 아티스트를 조명하고 아티스트와 팬들이 더욱 가까이서 교감할 수 있도록 새롭게 선보이는 '스포티파이 클로저'의 첫 번째 아티스트로 선정, 오는 10월 2일 서울 영등포구 명화라이브홀에서 특별한 공연을 개최한다.
특히 하츠투하츠는 이번 공연에서 추후 음원 릴리즈될 일본 데뷔곡 '아이코닉 하트(ICONIC HEART)'의 한국어 버전을 포함한 최초 공개 무대들을 펼친다.
또한 멤버들의 새로운 매력을 만날 수 있는 토크 세션과 하츠투하츠의 음악 세계를 색다르게 보여줄 몰입형 체험 공간까지 선사할 예정이다.
하츠투하츠는 "스포티파이를 통해 전 세계의 리스너들에게 저희 음악이 닿는 것을 뜻깊게 생각해왔다. 이번 공연을 위해 다양한 무대들을 준비한 만큼 팬분들과 더 가깝게 만날 순간이 정말 기대된다"고 전했다.
하츠투하츠는 싱글 '루드(RUDE!)'로 올해 발표된 K팝 걸그룹 음원 중 최초로 스포티파이 1억 스트리밍을 돌파, '더 체이스(The Chase)'와 '스타일(STYLE)'에 이어 '루드!'까지 총 3개의 스포티파이 1억 스트리밍 곡을 보유하며 뜨거운 글로벌 인기를 입증한 바 있다.
alice09@newspim.com