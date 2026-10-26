토스뱅크, K-패스 체크카드 누적 발급 70만명 돌파

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스뱅크가 K-패스 체크카드 누적 발급 고객이 70만명을 돌파했다고 26일 밝혔다. 지난 2월 26일 출시 이후 약 8개월 만의 성과다.

토스뱅크 체크카드를 발급받은 만 19세 이상 고객 10명 중 3명이 K-패스 카드를 선택했으며, 토스뱅크를 거쳐 지급된 정부 교통비 환급액은 322억원이다.

[사진=토스뱅크]

이 같은 성과에는 카드 신청과 K-패스 등록 절차를 일원화한 편의성이 작용했다. K-패스는 카드 발급 후 별도 플랫폼에서 카드를 등록해야 환급 혜택이 적용되지만, 토스뱅크는 카드 신청 과정에서 회원가입과 등록이 동시에 완료되도록 개편했다. 실제 토스뱅크 K-패스 체크카드 발급 후 연동을 진행한 고객의 97%가 토스 앱 안에서 등록을 마쳤다.

타사 카드 이용자를 위한 '간편이동' 기능도 도입됐다. 외부 사이트를 거치지 않고 토스 앱에서 등록 카드를 바꿀 수 있으며, 이전 탑승 내역이 합산돼 환급이 유지된다. 토스 앱을 통해 기존 타사 카드에서 토스뱅크로 변경한 K-패스 고객은 약 9만명이다.

전월 실적 조건이 없는 추가 캐시백도 적용된다. 별도의 결제 실적 없이 월 대중교통비 4만원을 충족하면 2000원을 돌려준다. 이는 정부 환급금과 별도로 지급되며, 토스뱅크 체크카드의 기본 결제 캐시백도 함께 적용된다.

예를 들어 매월 대중교통비로 10만원을 사용하는 만 19~34세 청년 고객이 기본형(정률 30%)을 선택할 경우, 정부 환급금 3만원에 토스뱅크 추가 캐시백 2000원을 더해 월 총 3만2000원을 환급받게 된다.

이러한 편의성과 실적 무관 혜택을 바탕으로 청년층 유입도 확대됐다. 특히 K-패스 환급 대상에 새로 진입하는 만 19세 인구 중 9.3%가 토스뱅크 K-패스 카드를 보유한 것으로 집계됐다.

토스뱅크 관계자는 "카드 발급부터 가입, 타사 카드 변경까지 토스 앱 내에서 처리할 수 있는 편의성과 실적 조건 없는 캐시백 구조가 이용자 확보로 이어졌다"며 "향후에도 이용 편의성을 높이는 금융 서비스를 지속 선보이겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com