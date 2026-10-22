토스뱅크 '키워봐요 31일적금' 60만좌 돌파

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크가 22일 키워봐요 31일적금 60만좌를 돌파했다고 밝혔다.
- 만기 고객 10명 중 6명은 일주일 내 재가입한 것으로 나타났다.
- 만기 고객 절반 이상은 21일 이상 저금하며 저축을 지속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스뱅크가 지난 8월 출시한 '키워봐요 31일적금'의 누적 개설 계좌 수가 60만좌를 돌파했다고 22일 밝혔다.
토스뱅크가 만기 고객의 저축 데이터를 분석한 결과, 21일 이상 저금한 고객 10명 중 6명은 만기 후 일주일 이내에 해당 상품에 재가입한 것으로 집계됐다. 연 8% 금리를 받은 고객과 31일을 완납해 최고 연 10% 금리를 적용받은 고객의 재가입률은 유사한 수준을 나타냈다. 일정 기간 연속 저축을 달성한 경험이 재가입으로 이어진 것으로 해석된다.
만기 고객의 납입 기록에서도 저축 지속성이 확인됐다. 만기 고객 절반 이상이 31일 중 21일 이상 저금했고, 이 가운데 절반은 31일간 매일 납입을 완료했다. 수동 납입 방식임에도 저축의 일상화가 이뤄졌다는 분석이다.
연령별로는 20대부터 50대까지 전 연령대에서 60% 안팎이 21일 이상 저금해 연 8% 이상 금리를 받았다. 소액 챌린지 형태가 특정 연령대에 편중되지 않고 고르게 활용된 것으로 분석된다.
신규 유입 효과도 나타났다. 만기 고객의 절반가량은 토스뱅크 적금 최초 가입자였으며, 이 가운데 3명 중 1명은 만기 후 재가입으로 저축을 이어갔다.
토스뱅크 관계자는 "소액 저축 미션을 수행하는 과정에서 제공한 저축 경험이 이용자들의 참여를 이끌어냈다"며 "고객이 부담 없이 금융 생활을 이어갈 수 있도록 서비스를 지속 보완하겠다"고 말했다.
한편 토스뱅크 '키워봐요 31일적금'은 31일간 하루 최대 5000원을 납입하는 챌린지형 적금 상품이다. 납입 횟수에 따라 우대금리가 적용되며, 21일 이상 저금 시 연 8%, 31일 완납 시 최고 연 10%(세전) 금리가 제공된다.
eoyn2@newspim.com