노랑풍선, 겨울 여행 기획전 진행

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선은 26일 겨울 여행객 대상 테마 기획전을 진행했다.
- 기획전은 가족 체험, 겨울 풍경·온천, 따뜻한 지역 관광으로 구성됐다.
- 베트남·일본·호주 여행상품에 다양한 체험과 할인 혜택을 담았다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선은 겨울 여행객을 대상으로 테마별 기획전을 진행한다고 26일 밝혔다. 이번 기획전은 가족 체험여행, 겨울 풍경과 온천 관광, 따뜻한 지역에서 즐기는 자연 관광 등 세 가지 테마로 구성됐다.
'겨울방학, 아이와 함께' 테마는 베트남 나트랑 5일 세미패키지 상품을 중심으로 한다. 빈원더스 전일 이용권을 포함해 놀이공원과 워터파크, 아쿠아리움, 사파리 등을 자유롭게 즐길 수 있다. 나트랑 시내 관광과 야시장 방문도 포함되며, 하루 자유일정을 통해 가족의 여행 스타일에 맞춰 일정을 계획할 수 있다.
'겨울 즐기기' 테마는 일본 북해도 4일 상품이다. 조잔케이와 소운쿄 지역의 온천호텔 2박과 삿포로 시내호텔 1박으로 구성했다. 비에이의 흰수염폭포, 청의 호수, 오타루 운하, 텐구야마 로프웨이 등 북해도 대표 관광지를 둘러보며, 삿포로 화이트 일루미네이션 축제도 개별 관람할 수 있다. 특급 온천호텔 석식과 대게 뷔페, 샤브샤브 등 다양한 미식 체험도 포함된다.
'겨울 탈출' 테마는 호주 시드니·뉴캐슬·포트스테판 7일 상품이다. 포트스테판에서는 사륜구동 차량 사막투어, 모래썰매, 돌고래 관찰 크루즈를 경험할 수 있으며, 와이너리 방문과 동물농장 관광도 포함된다. 세계문화유산 블루마운틴의 세자매봉과 시닉 4콤보 체험, 시드니 오페라하우스 내부 관람, 하버브릿지와 바랑가루 등 주요 명소도 둘러본다. 시드니 하버 디너 크루즈도 일정에 포함돼 항구 풍경과 선상 식사를 함께 즐길 수 있다.
노랑풍선 관계자는 "겨울 여행을 준비하는 고객들의 목적과 취향이 다양해지고 있는 만큼 가족 체험여행부터 겨울 풍경과 온천 관광, 호주의 자연과 도시를 함께 즐기는 여행까지 선택할 수 있도록 기획전을 마련했다"며 "BC카드 할인 혜택과 함께 자신에게 맞는 겨울 여행을 계획하길 바란다"고 말했다.
nylee54@newspim.com