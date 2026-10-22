노랑풍선, 대한항공 멜버른 직항 맞춰 호주 여행상품 3종 출시

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선은 22일 대한항공 멜버른 직항에 맞춰 호주상품 3종을 출시했다
- 대한항공은 12월 18일부터 인천~멜버른 노선을 주 3회 운항할 예정이다
- 상품에는 시드니·골드코스트·멜버른 관광과 자연 체험이 포함됐다
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그레이트 오션 로드·펭귄 퍼레이드 포함
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 여행 전문기업 노랑풍선이 대한항공의 인천~멜버른 직항 노선 운항 일정에 맞춰 호주 여행상품 3종을 출시했다고 22일 밝혔다.
대한항공은 오는 12월 18일부터 2027년 3월 14일까지 인천~멜버른 노선을 주 3회 수·금·일요일 운항할 예정이다. 인천과 멜버른을 환승 없이 연결하는 직항편을 통해 시드니와 골드코스트 등 주요 도시를 연계한 여행이 가능해진다.
노랑풍선은 이에 맞춰 ▲시드니·멜버른 8일 ▲시드니·멜버른 10일 ▲시드니·골드코스트·멜버른 9일 등 총 3개 상품을 마련했다. 여행 기간과 방문 도시에 따라 상품을 선택할 수 있도록 구성했다.
이번 상품에는 멜버른 도심 관광과 호주 자연경관을 함께 둘러보는 일정이 포함됐다. 멜버른에서는 플린더스 스트리트역과 세인트폴 대성당, 호시어 레인, 피츠로이 가든 등을 방문하고 도심을 순환하는 서클 트램을 체험한다.
시드니·골드코스트·멜버른 9일 상품에는 멜버른의 카페 거리인 디그레이브스 스트리트 방문 일정도 포함됐다. 그레이트 오션 로드에서는 해안선을 따라 펼쳐진 자연경관과 12사도 바위 등 주요 명소를 둘러본다.
시드니·멜버른 8일과 10일 상품에는 필립 아일랜드에서 야생 펭귄을 관찰하는 펭귄 퍼레이드와 모닝턴 페닌슐라의 아서스 시트 이글 곤돌라, 페닌슐라 핫 스프링스 체험 등이 포함됐다.
시드니에서는 오페라하우스와 하버브릿지 등 주요 관광지를 방문한다. 골드코스트를 포함한 9일 상품은 서퍼스 파라다이스와 스카이포인트 전망대 등을 함께 둘러보도록 구성했다.
노랑풍선 관계자는 "대한항공의 멜버른 직항 취항으로 호주 여행의 접근성이 한층 높아질 것으로 기대된다"며 "이번 상품은 한 번의 여행으로 호주의 다양한 도시와 자연을 균형 있게 경험할 수 있도록 구성한 만큼, 겨울철 호주 여행을 계획하는 고객들에게 좋은 선택지가 될 것"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com