대한항공, 인천~멜버른 노선 띄운다…12월부터 주 3회 운항

AI 핵심 요약beta
- 대한항공은 12월 18일부터 인천~멜버른 노선을 띄운다.
- 오는 3월 14일까지 주 3회 수·금·일 운항한다.
- 호주 성수기 수요 대응해 대양주 경쟁력을 높인다.
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보잉 787-9 투입…호주 여행 수요 대응·대양주 네트워크 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 대한항공이 오는 12월부터 인천~멜버른 노선을 신규 운항하며 호주 노선을 확대한다.
대한항공은 오는 12월 18일부터 내년 3월 14일까지 인천~멜버른 노선을 주 3회 운항한다고 19일 밝혔다.
이번 노선은 호주 여행 성수기와 증가하는 여객 수요에 대응하기 위해 마련됐다. 운항일은 매주 수·금·일요일이다.
해당 노선에는 보잉 787-9 항공기가 투입된다. 인천국제공항에서 오전 8시 출발해 현지시간 오후 8시30분 멜버른국제공항에 도착한다. 귀국편은 같은 날 오후 10시 멜버른에서 출발해 다음 날 오전 7시35분 인천에 도착한다.
대한항공은 멜버른 취항을 통해 대양주 노선 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
멜버른은 약 530만명이 거주하는 호주 주요 도시권으로 문화·예술·미식뿐 아니라 비즈니스와 스포츠, 교육 인프라가 발달한 지역이다. 최근 한국과 호주 간 관광 및 교류가 확대되면서 멜버른 방문 수요도 증가하고 있다고 회사 측은 설명했다.
항공편 예약과 자세한 운항 정보는 대한항공 공식 홈페이지와 모바일 애플리케이션에서 확인할 수 있다.
대한항공 관계자는 "앞으로도 고객 수요와 시장 변화를 면밀히 살펴 고객 편의와 네트워크 경쟁력을 높일 수 있는 노선 공급을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com