노랑풍선, 동계시즌 예약 데이터 분석…"일본 강세 및 장거리 여행 회복세"

동계 패키지 예약 전년 동기 대비 약 10% 증가, 일본 예약 비중 50.5%

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선의 동계 시즌 패키지 예약이 전년 동기 대비 약 10% 증가했다고 13일 밝혔다. 겨울 해외여행 수요가 늘어나는 가운데 일본을 비롯한 단거리 여행지의 선호가 이어지고 있으며, 유럽 등 장거리 여행지도 회복세를 보이고 있다.

회사에 따르면 11~12월 동계 시즌 패키지 여행 예약 데이터를 분석한 결과, 일본이 전체 예약의 50.5%를 차지해 가장 높은 비중을 기록했다. 중국은 22.8%, 베트남 12.8%, 유럽 8.4% 순이었다.

일본 내에서는 규슈(12.6%)와 오사카(12.4%)의 예약 비중이 높았으며, 홋카이도도 10.4%를 차지했다. 전년과 비교하면 홋카이도 예약은 3.2배, 도쿄는 3.1배, 오키나와와 오사카는 각각 2.9배, 규슈는 2배 이상 증가했다.

[사진=노랑풍선]

중국은 전년 대비 예약이 28.5% 증가했다. 특히 상하이는 전년보다 3.8배 늘었으며, 대만도 38.0% 증가했다. 기존 관광지 중심의 패키지 여행에서 상하이 등 대도시를 찾는 수요가 두드러졌다.

베트남에서는 푸꾸옥의 선호가 눈에 띄었다. 겨울철 따뜻한 휴양지를 찾는 수요가 이어지면서 푸꾸옥은 베트남 전체 예약의 30.6%를 차지했다. 다낭은 20.6%, 하노이 16.4%, 나트랑 16.1%로 뒤를 이었다.

장거리 여행지인 유럽도 전년 동기 대비 16.8% 증가하며 회복세를 나타냈다. 유럽 내에서는 서유럽이 28.9%로 가장 높은 예약 비중을 차지했으며, 스페인 26.5%, 튀르키예 21.7%, 동유럽 19.7% 순이었다. 특히 동유럽은 전년 대비 47.3%, 스페인은 24.3% 증가했다.

노랑풍선 관계자는 "올해 동계 패키지 여행은 일본·중국·베트남 등 근거리 여행지에 대한 선호가 이어지는 가운데 유럽 등 장거리 여행지도 전년보다 예약이 늘어나는 모습을 보이고 있다"며 "지역별로 관광과 휴양 등 여행 목적과 선호에 차이를 보이는 만큼 겨울철 여행 수요에 맞춰 다양한 테마와 상품을 선보일 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com