노랑풍선시티버스, 할로윈 맞아 도심 야경 투어·체험 이벤트 운영

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선시티버스가 19일 할로윈 특별 이벤트를 30일부터 진행한다고 밝혔다.
- 서울 명소 투어에 페이스페인팅과 포토존, 퀴즈·경품 행사를 더했다.
- 야간투어에는 유령 배우가 동승해 공연과 참여형 이벤트를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선시티버스가 오는 30일부터 31일까지 할로윈 특별 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 행사는 서울을 방문한 관광객과 시민들이 시티투어버스를 타고 도심 명소를 둘러보며 할로윈 분위기를 즐길수 있도록 마련됐다. 주간에는 서울의 주요 관광지를 관광하고, 야간에는 2층 버스에서 도시 야경을 감상하는 투어에 다양한 체험 프로그램을 더한다.
노랑풍선은 현장에서 전문 메이크업 아티스트와 함께하는 페이스 페인팅 부스를 운영한다고 설명했다. 어린이부터 성인까지 할로윈 분위기에 어울리는 분장을 체험할 수 있으며, 유령으로 분장한 배우들과 기념사진을 촬영하는 포토존도 마련된다. 현장에서는 퀴즈와 추첨을 통해 노랑풍선시티버스 굿즈, 문화상품권, 남산 케이블카 이용권, N서울타워 전망대 입장권 등 다양한 경품을 증정한다.
야간투어에서는 유령으로 분장한 배우들이 버스에 동승해 할로윈 분위기를 연출한다. 배우들은 서울의 주요 랜드마크를 소개하고 탑승객들과 상호작용하며 퀴즈와 경품 추첨 이벤트를 진행한다. 탑승객들은 2층 버스에서 야경을 감상하면서 이색적인 공연과 참여형 이벤트를 즐길 수 있다.
노랑풍선시티버스 김영준 대표는 "이번 할로윈 이벤트는 서울시티투어버스를 이용하는 고객들이 서울의 주요 명소를 둘러보는 것은 물론, 다채로운 체험과 이벤트를 통해 색다른 추억을 만들 수 있도록 기획했다"며 "가족, 연인, 친구와 함께 서울의 야경과 할로윈의 특별한 분위기를 만끽하시길 바란다"고 말했다.
nylee54@newspim.com