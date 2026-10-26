티로보틱스, AMR 제품군 美 전쟁부 조건부 승인 획득

AI 핵심 요약beta
- 티로보틱스가 26일 AMR·AGV의 미국 국방부 조건부 승인을 받았다
- FCC 안보 규제를 통과해 북미 시장 진출의 장벽을 넘었다
- 현지 공장과 고객사 물류 자동화 프로젝트 추진 기반을 확보했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 물류·제조 로봇 전문기업 티로보틱스가 자율주행로봇(AMR)과 무인운반차(AGV)에 대해 미국 국방부로부터 조건부 승인을 획득했다고 26일 밝혔다.
회사에 따르면 미국 연방통신위원회(FCC)의 안보 위협 장비 목록 규제를 통과한 것으로, 북미 시장 진출의 주요 진입 장벽을 넘었다. 미국 정부와 FCC는 최근 해외산 이동형 로봇과 네트워크 통신 장비에 대한 안보 검증을 강화하고 있다. 안보 위협 장비 목록에 포함된 제품은 미국 내 판매와 기기 인증이 제한되기 때문에 해외 로봇 기업들은 높은 진입 장벽에 직면해 있었다.
티로보틱스는 미국의 안보 기준을 충족해 조건부 승인을 받았다고 설명했다. 이번 승인으로 북미 내 안정적인 AMR 공급 기반을 확보했으며 미국 현지 공장과 대형 고객사향 물류 자동화 프로젝트를 진행할 수 있게 됐다.
중국산 AMR 등 경쟁 제품이 통신 안보 규제로 미국 시장 진입에 제약을 받는 가운데 티로보틱스는 규제 리스크를 해소한 대체재로서 시장 점유율을 확대할 기회를 얻었다.
티로보틱스 관계자는 "이번 국방부 승인은 당사 AMR 제품군의 기술력과 통신·보안 측면의 신뢰성을 인정받은 결과"라며 "안정적인 공급망을 바탕으로 북미 시장 공략을 가속화하겠다"고 말했다. 한편 티로보틱스는 지난 9월 약 45억원 규모의 휴머노이드 로봇 AI 전환 기술개발 국책과제 주관기관으로 선정됐다.
nylee54@newspim.com